CHP'li Salıcı: Mandacı arıyorsak Saray'ın ekonomi yönetimine bakmak lazım

29 Kasım 2021 Pazartesi, 18:05

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'na ilişkin partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Salıcı, özetle şunları söyledi:

ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUZ

“Bugün, maalesef elim bir trafik kazasında Sivas İmranlı Belediye Başkanımız, benim de değerli arkadaşım Murat Açıl’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, tüm İmranlı halkına, Sivaslılar’a başsağlığı diliyoruz. Kazada yaralanan başka arkadaşlarımız var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Galatasaray’ın 37’nci başkanı sayın Mustafa Cengiz’in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevdiklerine, Galatasaray’a ve futbol camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

HANUKA BAYRAMI’NI TEBRİK EDİYORUZ

Bu hafta, Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı. Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyoruz. Hanuka Bayramı’nın barış ve kardeşliğimizi güçlendirmesini diliyoruz.

‘HER ŞEYDEN BEN SORUMLUYUM’ DİYENLER BU ESEN KÖTÜMSER HAVANIN DA SORUMLUSU

TÜİK, ‘Ekonomik Güven Endeksi’ni açıkladı. Bu ay, 99,3 puan gerçekleşti. Endeks, 4 aydan sonra yeniden, güven sınırı olan 100 puanın altına düştü. Ekonomide bir süredir kötümser hava ediyor. ‘Bu ülkede her şeyden ben sorumluyum’ diyenler, bu esen kötümser havanın da sorumlusu.

DOLAR ALMIŞ BAŞINI GİDERKEN PARAMIZ PUL OLUYOR

Türkiye ağır bir kur şoku yaşıyor. Erdoğan’ın açıklamalarıyla bizzat kendisinin çıkardığı bu döviz krizi nedeniyle paramız sadece dolar karşısında değil, tüm yabancı ülke para birimleri karşısında değer kaybediyor. Kar gibi eriyor. Dolar almış başını giderken paramız pul oluyor. Halkımız yoksulluğu hayatın her alanında yaşıyor.

MANDACI ARIYORSAK SARAYIN BECERİKSİZ EKONOMİ YÖNETİMİNE BAKMAK LAZIM

Yaşanan kur şoku karşısında eli kolu bağlı saray iktidarı yine suçluyu dışarıda arıyor, aynaya bakmıyor. İktidarın kur şoku karşısındaki yaklaşımı, mandacı iktisatçılar, mandacı siyasetçiler, hainler, faiz lobisi, Geziciler, faiz baronları, dış güçlerin hesaplaşması sloganlarından, söyleminden öteye geçemiyor. Bu söylemin de vatandaşımızın günlük hayatına, ekonomisine, cebine hiçbir katkısı yok. Allah aşkına kim mandacı? Kim faiz baronu? Mandacı arıyorsak sarayın beceriksiz ekonomi yönetimine bakmak lazım. Mandacı arıyorsak mandacılar, Cumhuriyet tarihi boyunca edindiğimiz değerleri yabancıları peşkeş çekenlerdir. Yandaşlarına dolarla ihale verenlerdir. Kendi vatandaşını emperyalistlere ucuz işgücü olarak pazarlamaya çalışanlardır.