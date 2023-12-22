CHP'li Salıcı, Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki tarikat yapılanmalarına dikkat çekti

Yayınlanma: 22.12.2023 - 18:22

Güncelleme: 22.12.2023 - 18:22

TBMM Genel Kurulu'nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmeleri sürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, kurulda “Savunma Sanayii Başkanlığı 2024 Bütçesi" üzerine açıklama yaptı. Salıcı, başkanlıktaki tarikat ve cemaat yapılanmalarına dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Salıcı, "Şimdi size 3 tane vakıf ismi söyleyeceğim: Gaye Vakfı, Erkam Vakfı, Hayra Davet Vakfı. Bu 3 vakfın 2 tane ortak noktası var: Birincisi, Nakşibendi tarikatının farklı kollarında hizmet ediyor olmaları; ikincisi, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteklemiş olduğu TEI, TUSAŞ, ASELSAN gibi şirketlerde önemli mevkilerde kurucularının ya da üyelerinin bulunuyor olması" dedi. Gaye Vakfı'ndan 6 kişinin TEI’de üst düzey görevlerde bulunduğuna dikkat çeken Salıcı, "Genel Müdür Mahmut Faruk Akşit, Gaye Vakfı lideri Mustafa Cevat Akşit’in oğlu. TEI’nin İnsan Kaynakları Başkanı Mustafa Kemal Baldöktü, Gaye Vakfı 2’nci Başkanı Mehmet Baldöktü’nün kardeşi. Bekir Evcil, TEI’de Tesisler Bakım Müdürü, ayrıca vakfın yayınevinden sorumlu. Ender Dur, TEI Tesisler ve Güvenlik Müdürü. Levent Tüfekçi, TEI İnsan Kaynakları Müdürü. Gürsel Boz, Eskişehir’de kurulu Erkam Vakfı üzerinden TEI Programlar Müdürü. Savunma sanayisi şirketlerinde çalışan bu arkadaşların dışında örneğin bir Bekir Batuk var, bu Bekir Batuk evrakta sahtecilik yapıyor, on altı ay ceza alıyor fakat buna rağmen TEI’de altı yıl çalışıyor ve güvenlik danışmanı olarak çalışıyor" ifadelerini kullandı.

'29 kurucudan 7'si TÜBİTAK'ta'

Hayra Davet Vakfı'nın 29 kurucusundan 7’sinin Savunma Sanayii, Millî Savunma Bakanlığı, ASELSAN ve Savunma Sanayii projelerini destekleyen TÜBİTAK’ta ya görev yaptığının altını çizerek "Bu kuruculardan birisi Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Haluk Görgün; bir diğeri, önceki Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir. Gelecek olan üçüncü Savunma Sanayii Başkanı şu anda vakfın içinde bir yerde hazırlanıyor da biz mi bundan haberdar değiliz?" dedi. Salıcı, " Devam edeyim Hayra Davet Vakfına: Celal Sami Tüfekçi şu anda Millî Savunma Bakan Yardımcısı, vakfın kurucularından; Abdullah Erol Aydın eski adıyla Savunma Sanayii Müsteşarlığı Daire Başkanı; Eray Yasan ASELSAN’da Kıdemli Müdür; Selman Nas GSATCOM Yönetim, Kurulu Başkan Yardımcısı TUSAŞ’ın, eski Genel Müdür Yardımcısı; Orkun Hasekioglu TÜBİTAK Başkan Danışmanı eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı" ifadelerini kullandı.

'Milli güvenliğe tehdit'

Savunma Sanayii Başkanlığı gibi güvenlik açısından önemli bir yerden bahsettiğini vurgulayan Salıcı, "Bırakın bir dinî vakfın orada örgütlenmesi, herhangi bir sivil toplum örgütünden üyelerin belli bir yerde öbekleşmesi bile millî güvenliğe tehdittir. Bırakın sivil toplum örgütünün herhangi bir hemşehri örgütünden o kadar kişi, o kuruluşun içinde olsun, o da tehdittir" diye konuştu. Salıcı, "Devlet içinde farklı hiyerarşik yapılara niçin müsaade ediyorsunuz? Bu kişilerin talimatı, kurum amirinden mi, yoksa o yapının manevi önderinden mi alacağından, nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Hain darbe girişiminden sonra FETÖ’cülere 'Kendi aklını kiraya vermiş' diyordunuz. Siz, başka tarikatlardaki kişilerin hepsinin kendi aklıyla hizmet eden kişiler olduğunu mu zannediyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.