CHP’li Salıcı’dan Filistinli lider Barguti'nin serbest bırakılmasını istedi
CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Oğuz Kaan Salıcı, 22 yıldır İsrail hapishanesinde tutulan Filistin Kurtuluş Örgütü liderlerinden Mervan Barguti’nin serbest bırakılması için çağrıda bulundu.
CHP’li Salıcı, 'Middle East Eye’da yazdığı makalesinde Filistin’de 2006 yılından beri seçim yapılamadığını anımsatarak “Filistin siyasi bir çıkmazda. Bunun merkezinde uzun süredir devam eden ve çözülememiş bir temsil boşluğu yatıyor” dedi. Salıcı yazısında ”Zaman içinde kökleşen demokratik açık, bölünmüş Filistin Yönetimi’nin verimsizlik ve yolsuzlukla ilişkilendirilmesi için zemin hazırladı” ifadelerine yer verdi. 2000 yılında başlayan ikinci Filistin intifadasının lideri olan ve İsrail tarafından 5 kez müebbet hapse mahkum edilen Mervan Barguti’nin Filistin’de yapılan anketlerde önde çıktığını söyleyen CHP’li Salıcı şunları söyledi:
“Mervan Barguti’nin Filistin’deki siyasi çıkmazı kırabilecek önemli bir figür olduğuna inanıyorum. Birinci ve ikinci intifadaların önde gelen liderlerinden biri olan Barguti, İsrail’de 22 yıldır hapiste. Durumu, şimdi her zamankinden daha fazla dikkatimizi gerektiriyor. Sıkça ‘Filistin'in Mandela’sı’ olarak anılan Barguti, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki kamuoyu yoklamalarında önemli bir figür. Barışın sembolü olarak görülen ve halkı tarafından sevilen laik bir politikacının hâlâ tutuklu bulunması medeniyetimizin ortak insan haklarına bağlılığını sorgulatıyor.”
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