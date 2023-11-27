CHP'li Sarıgül'den 'engelli bakanlığı' kurulması önerisi

Yayınlanma: 27.11.2023 - 21:21

Güncelleme: 27.11.2023 - 21:50

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir ülkenin kalkınmışlığının, kimsesizlere, yaşlılara ve engellilere sağladığı hizmetle ölçüleceğini söyledi.

İnsan onuruna yaraşan ve toplumla kaynaşan bir yaşam sürdürmenin engellilerin en doğal hakkı olduğunu vurgulayan Sarıgül, Türkiye'deki 10 milyonun üzerindeki engellinin sorunlarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki bir genel müdürlük vasıtasıyla çözmenin mümkün olmadığını savundu.

Engellilerin birden fazla bakanlığı ilgilendiren sorunları olduğunu dile getiren Sarıgül, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yeteri kadar yetkisi yoktur. Bu nedenle bir 'engelliler bakanlığı' kurulması şarttır. Sayın Cumhurbaşkanına çağrım şudur: Bir kararname çıkarın ve mutlaka 'engelliler bakanlığı' kurun. Bu bakanlık engellilerle ilgili politikalarını, engelli çeşitlerine ve sayılarına göre tespit etsin. Engelli bireylerin özellikleri ve yapabilecekleri işlere ilişkin doğru bir veri tabanı oluştursun."

Engellilerin kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri için TBMM'ye 4 kanun teklifi vereceğini açıklayan Sarıgül, bu tekliflerin, başkasının yardımına muhtaç olan engellilere asgari ücret kadar aylık bağlanmasını, engelli vatandaşlardan ilaç, muayene ve ilave ücret alınmamasını, doğal gaz ve elektrikte yüzde 50 indirim yapılmasını, engelli istihdamının özel sektörde yüzde 3'ten yüzde 5'e, kamuda yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkmasını, engellilerin işe alınırken mezuniyetlerine uygun kadrolara yerleştirilmesini öngördüğünü belirtti.