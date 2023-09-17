CHP'li Sarıgül'den okullarda ücretsiz yemek hizmetinin durdurulmasına tepki: Garantiye bütçe var, ancak evlatlarımıza yok

Yayınlanma: 17.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.09.2023 - 03:00

CHP’li Sarıgül, yeni eğitim ve öğretim yılıyla birlikte tekrar gündeme gelen “okullarda ücretsiz yemek verilmesi” tartışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İktidarın ücretsiz yemek verilen öğrenci sayısını 5 milyona çıkarmayı vaat ettiğini söyleyen Sarıgül, “Gelinen noktada tamamen bu uygulamayı terk ettiler. Evlatlarına bütçe yok diyen anlayışın köprü, otoyol, tünel işletmecilerine Hazinenin kapısını sonuna kadar açık tutması kabul edilemez” dedi.

Yap-işlet-devlet projelerini örnek gösteren Sarıgül, “Yap-İşlet- devret projelerinde işletmelere bu yıl için 13.8 milyar TL aktarıldı. İktidarın devreye soktuğu özel sektör ve kamu işbirliği ile yapılan köprü ve otoyollar kara deliğe dönüştü. Dolar kuru o kadar yükseldi ki verilen araç garantisi sayısı ve geçiş ücretine ne kadar zam yapıldığının bir önemi kalmadı. Son yedi yıllık maliyeti 22 milyar 500 milyon lirayı bulan Osman Gazi Köprüsü’nün gelecek üç yılda en iyi senaryoya göre maliyetinin 85 milyar lirayı bulacağı görülüyor” dedi.

Sarıgül, bu projelere harcanan bütçe yerine öğrencilerin yemek ihtiyacının karşılanabileceğini söyledi.