Sosyal medyada 'patlıcan' tartışması: Mustafa Sarıgül, Vedat Milor'a meydan okudu
Türkiye'nin önde gelen gastronomi otoritelerinden biri olan Vedat Milor, sosyal medyayı aktif kullanarak sıklıkla gündem oluşturuyor. Ünlü ismin patlıcan üzerine yaptığı bu sefer ki paylaşımı tartışmaların odak noktası oldu
Gastronomi dünyasının kıdemli kalemi ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya platformlarında yaptığı yemek paylaşımları ve yorumlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Daha önce menemen paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen Milor, bu sefer patlıcanla ilgili paylaşımıyla yine takipçilerine yeni bir tartışma konusu yarattı. Milor, "Patlıcan yemekten sıkılan, hayattan sıkılmış demektir" ifadelerini kullandı.
İşte Milor'un o paylaşımı...
Patlıcan yemekten sıkılan, hayattan sıkılmış demektir.— Vedat Milor (@vedatmilor) September 9, 2023
SARIGÜL MEYDAN OKUDU
Ünlü ismin söz konusu paylaşımının ardından sosyal medya patlıcan sevenler ve sevmeyenler olarak ikiye ayrıldı. Son olarak tartışmaya CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de katıldı.
Sarıgül, kendine has üslubuyla Milor'u Erzincan'a davet ederek meydan okudu.
İşte Sarıgül'ün X hesabından paylaştığı o video...
Sende en iyi ne varsa, dostuna onu ver. Mevlana. @vedatmilor pic.twitter.com/AUEWhTCSBs— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) September 10, 2023
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