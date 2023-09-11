Sosyal medyada 'patlıcan' tartışması: Mustafa Sarıgül, Vedat Milor'a meydan okudu

Türkiye'nin önde gelen gastronomi otoritelerinden biri olan Vedat Milor, sosyal medyayı aktif kullanarak sıklıkla gündem oluşturuyor. Ünlü ismin patlıcan üzerine yaptığı bu sefer ki paylaşımı tartışmaların odak noktası oldu

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2023 - 08:55
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Gastronomi dünyasının kıdemli kalemi ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya platformlarında yaptığı yemek paylaşımları ve yorumlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Daha önce menemen paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen Milor, bu sefer patlıcanla ilgili paylaşımıyla yine takipçilerine yeni bir tartışma konusu yarattı. Milor, "Patlıcan yemekten sıkılan, hayattan sıkılmış demektir" ifadelerini kullandı.

İşte Milor'un o paylaşımı...

SARIGÜL MEYDAN OKUDU

Ünlü ismin söz konusu paylaşımının ardından sosyal medya patlıcan sevenler ve sevmeyenler olarak ikiye ayrıldı. Son olarak tartışmaya CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de katıldı.

Sarıgül, kendine has üslubuyla Milor'u Erzincan'a davet ederek meydan okudu.

İşte Sarıgül'ün X hesabından paylaştığı o video...


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Mustafa Sarıgül Vedat Milor patlıcan

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