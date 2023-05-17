CHP’li Seçer'den deprem bölgesi yorumlarına tepki: Bölgeye destek siyaset üstüdür

Yayınlanma: 17.05.2023 - 17:58

Güncelleme: 17.05.2023 - 17:59

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan 11 ilde seçmenlerin çoğunluğunun iktidar partisi AKP’den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yana tercihini kullanması sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, bazı kişiler, deprem bölgesindeki yurttaşların oy tercihlerine karşı aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.

HAKARETE TEPKİ

Yurttaşlara oy tercihlerinden dolayı hakaret eden sosyal medya kullanıcılarına birçok kesimden tepki geldi. Deprem felaketinin hemen ardından bölgeye giden ve on binlerce depremzedeye kucak açan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de sosyal medyadaki bu mesajlara tepki gösterdi. CHP’li Seçer, deprem bölgesindeki yurttaşların oy tercihlerine herkesin saygı duyması gerektiğini vurguladı ve deprem bölgesine yardımlarının devam edeceğini söyledi. Seçer, “Deprem bölgesindeki seçim sonucu üzerinden zaten kalbi yaralı olan vatandaşlarımızı incitmeyelim. İster deprem bölgesinde, ister başka yerde, kim hangi partiye ve hangi adaya oy verdiyse bize düşen saygı duymaktır. Belediyemizin bölgeye yönelik destekleri siyaset üstüdür, görevidir ve insanidir” diye konuştu.