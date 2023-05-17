Deprem bölgelerindeki seçmenin ulaşımına dair CHP’den ilk açıklama: 'Sivil toplum kuruluşları ile istişare edeceğiz'

Yayınlanma: 17.05.2023 - 14:42

Güncelleme: 17.05.2023 - 15:27

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylamaya kalmasıyla beraber 28 Mayıs’ta yapılacak seçime ilişkin deprem bölgelerinde yürütülecek olan çalışmalar yeniden gündeme oturdu. Cumhuriyet TV’ye konuşan CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, 14 Mayıs'taki seçimlerde Hatay’da tespit ettikleri usülsüzlükleri anlattı.

“HATAYLILAR 28 MAYIS’TA HATAY’A SAHİP ÇIKACAK”

Hatay’ın tarihsel önemine vurgu yapan Güzelmansur, “Hatay Ulu Önder Atatürk'ün bize emanet ettiği bir il, hatta ‘benim şahsi meselemdir’ dediğinden bu çağrıya uygun olarak da seçmenlerimizin çok büyük bir kısmı Antakya'ya geldi ve oylarını kullandılar. Bu Hataylının ve Hatay'ın ruhunu tekrar yaşatmak demektir. Bu bizim için de bir moral oldu. Bir de geldikleri zaman zaten herkes aynı şehirlerde olduğu için birbirlerini görme fırsatı olmuş oldu. Biz 28 Mayıs'ta da yine bunu bekliyoruz ve 28 Mayıs'ta yine tekrar Hataylılar, Hatay'a sahip çıkacak. Ben buna inanıyorum. Biz de elimizden gelen tüm imkanları kullanmaya çalışıyoruz. Bu konuda net bir şey yok ama elimizden gelen neyse imkan Imkanımız neyse bu konuda zaten çalışmalarımız devam ediyor ve Hataylılar eminim yine Hataylılara ve Hatay ruhuna sahip çıkacak” diyerek 14 Mayıs’taki seçimleri değerlendirdi.

“SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İSTİŞARE EDECEĞİZ”

28 Mayıs’ta yapılacak olan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde şehir dışındaki seçmenlerin tekrar deprem bölgesine getirmek üzere yürüttükleri çalışmaları aktaran Güzelmansur, “Bir sürü farklı seçeneğimiz var. Bunu masaya yatırdık. Çünkü bu konu kolay bir şey değil. O yüzden yine bugün tekrar toplanacağız. Bu konu için de çalışmalarımız sürüyor. Ama şunu emin olmalarını isterim ki biz Hatay için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Dün ilk toplantımızda hem biz seçim değerlendirmesi yaptık, genel değerlendirme yaptık. Bugün de toplanıp fikirlerimizi paylaşacağız. Gerçekten Hatay bu konuda çok hassas bir yer. Hatay özellikle bu depremde en çok etkilenen illerin başında ve bu içinde buradaki insanların hem moralini hem motivasyonunu yüksek tutmak zorundayız. Arkadaşlarımız, duyarlı insanlarımız, sivil toplum kuruluşları ile tekrar istişare edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“HATAY’DA 50 İTİRAZDA BULUNDUK”

Güzelmansur, Hatay’da bazı sandıklarda ıslak imzalı tutanaklar ile Yüksek Seçim Kurulu verilerinin örtüşmediğine ilişkin “Biz Hatay'da elli kadar itiraz yaptık. Bugün de biz sandık görevlilerinin hepsini teslim ediyoruz tekrar. Bunun üzerine yine çalışmalarımız sürüyor. Sandıklarda hakimiz. O konuda herhangi bir sıkıntımız yok bu bölgede, ilçe başkanlarımız ve il başkanlarımızla biz sürekli bunları istişare ediyoruz. Bence itiraz sürenin uzatılması lazım, Hatay’da 3 bin sandık var, bunların hepsini teker teker inceledik ama tekrar gözden geçiriyoruz” dedi.

“AKP İÇİN HATAY BİR KAYIPTIR”

Bu seçimlerde Hatay’da AKP’nin kaybının olduğunun altını çizen Güzelmansur, “AKP’nin 2018 seçimlerinde 5 milletvekili vardı, şimdi 4’e düştü. Bu AKP için bir kayıptır. Biz burada deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyoruz ve umarım 28 Mayıs’ta sayın cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Çankaya Köşkü’ne uğurlayacağız” diyerek sözlerini noktaladı.