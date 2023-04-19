Vahap Seçer’den “oylarımıza sahip çıkalım” çağrısı
Adil bir seçimin önemine işaret eden CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinlileri Türkiye Gönüllüleri'ne katılmaya davet etti.
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, adil bir seçimin en önemli şartının sandık güvenliği olduğunu belirterek “Adil ve demokratik bir seçimin gerçekleşmesi, milletin oylarının gasp edilmemesi için oylarımıza sahip çıkalım” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak seçim güvenliği uyarısında bulundu, vatandaşları Türkiye Gönüllülerine katılmaya çağırdı.
DEMOKRASİ TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ SEÇİMİ
“Demokrasi tarihimizin en önemli seçimine gidiyoruz. Özlemini duyduğumuz demokratik, adil, refahın hakça bölüşüldüğü Türkiye’ye kavuşmanın ilk adımını bu seçimde atacağız” diyen Vahap Seçer sözlerini şöyle sürdürdü:
“Adil bir seçim olmasının en önemli şartı sandık güvenliğinin sağlanmasıdır. Millet iradesinin sandığa girdiği şekliyle çıkmasını sağlamak hepimizin ortak görevidir.
Adil ve demokratik bir seçimin gerçekleşmesi, milletin oylarının gasp edilmemesi için oylarımıza sahip çıkalım. Sizler de Türkiye Gönüllülerine katılarak bu sürece katkı verebilirsiniz. Sana söz özlemini duyduğumuz Türkiye’ye hep birlikte kavuşacağız.”
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