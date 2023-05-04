CHP'li Vahap Seçer: Adalet istiyoruz

Yayınlanma: 04.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.05.2023 - 03:00

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli’de üreticilere sulama borusu, güneş paneli ve hamur yoğurma makinesi dağıtım törenine katıldı.

Törende konuşan Seçer, “Erdemli pandemide çok göç aldı. Sonrasında da deprem oldu, yine yoğun göç aldık. Mersin’in bu sorununu ne hükümet ne vali ne de Cumhur İttifakı vekilleri ağzına aldı. Kentinin geleceğini düşünen adam belediye başkanıdır, sütre gerisine sığınan değil. Bu kentin nüfus yükünün artmasıyla trafik, su, elektrik tüketimi arttı. Onlar ne yaptılar? Mersin dışında yaklaşık 20 ili afet bölgesi kapsamına aldılar. Neden Mersin’i cezalandırıyorlar? CHP’li bir belediye başkanı olduğu için mi?” dedi.

‘MERSİN HAKKINI ALACAK’

Gaziantep, Kayseri, Malatya, Niğde ve Konya’nın Mersin’den daha fazla kamu yatırımı aldığını belirten Seçer şunları söyledi:

“Konya’ya ve Kayseri’ye köprülü kavşakları hep Karayolları yapmış. Mersin’de sadece Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Bu ülkeyi işgalcilerden kurtaran, Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk’ün şehridir Mersin. 14 Mayıs’tan sonra demokrasi gelecek. Sadece adalet istiyoruz. Şüpheniz olmasın 14 Mayıs’tan sonra Mersin hakkını alacak.”