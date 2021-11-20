CHP’li Şeker: Osmangazi Köprüsü’nden ambulanslar bile 236 TL ödeyerek geçiyor

20 Kasım 2021 Cumartesi, 09:29

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na köprülerde geçiş ücretleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ambulansların bile geçiş ücreti olarak 236 TL ödediğini dile getiren CHP'li Şeker, “Kendi yurdunda yabancısın deniyor ambulanslara!” dedi.

"KENDİ YURDUNDA YABANCISIN"

CHP'li Şeker şöyle devam etti:

“Osmangazi Köprüsü'nden 236 liraya bir ambulans geçiyor. Ambulanslardan dahi ücret alınıyor. ‘Kendi yurdunda yabancısın, senin değil orası' deniyor. Sağlık Bakanlığı bir ara bunlarla ilgili HGS uygulaması başlattı ama bunda da sıkıntılar var. Başka ambulanslar, belediye ambulansları, diğer ambulanslar, buradan geçerken bu parayı ödemek zorunda kalıyorlar.”

“YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇEMEYEN HASTA 2,5 SAAT GECİKTİ”





Bir ambulansın yaşadığı problemi aktaran Şeker, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçemediği için birinci, ikinci köprüden geçen bir hasta daha geçen Kırklareli'de Koşuyolu Hastanesi'ne giderken 2-2,5 saat gecikti. Aort damarı parçalanan, patlayan, “diseksiyon” dediğimiz hastalığa maruz kalan bir hasta 2-3 saat gecikmek durumunda kaldı” dedi.