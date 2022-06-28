CHP'li Serkan Topal'dan Ümit Özdağ'a: 'Türkiye’nin çakma milliyetçilere ihtiyacı yok'

28 Haziran 2022 Salı, 10:39

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sınırdaki kaçak geçişlere dikkat çekmek için Hatay’a gideceğini duyurmuştu. Özdağ’ın kente girişi Valilik kararıyla engellendi.

Özdağ’ın kente alınmadığı saatlerde, AKP Kadın Kolları Hatay İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti. Fotoğrafta CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın AKP Hatay İl Başkanlığı’nı ziyaret ettiği görülüyordu.

Özdağ bunun üzerine bu paylaşımı Twitter hesabından alıntılayıp CHP'li Serkan Topal'a "Sayın Serkan Topal limon sarısı size inanın çok yakışır. Takım elbise olarak deneyin" diye seslendi.

"ÜZERİMDEN YAPTIĞINIZ PROVOKASYONUNUZU REDDEDİYORUM"

Ümit Özdağ’ın bu yorumuna CHP’li Serkan Topal’dan sert yanıt geldi. Topal, Özdağ için “çakma milliyetçi” ifadesini kullandı.

Topal'ın sözleri şöyle:

“Sayın Özdağ; Barış ve Kardeşliğin Kenti Hatay’da, sorunların çözümü noktasında parti ayrımı yapmaksızın her parti ile görüşmeler yaparız. Siz bunu anlayamazsınız.

Çok önceden planlanmış ziyaretimi, popülist siyasetinize alet etmeniz ancak sizin gibilere yakışır.

Sizinle hiçbir ilgisi olmayan bir konuda yorum yapmanız, siyasi nezaketsizlik bir yana akademik birikiminize de yakışmamıştır.

Hatay’a girişinizin engellenmesini elbette ki onaylamıyoruz. Size Hatay’da “Limonlu” çay ikram etmek isteriz.

Unutmayınız ki; Türkiye’nin çakma milliyetçilere değil gerçek yurtseverlere ihtiyacı vardır.

Akademik ve siyasi birikiminizi sosyal medya üzerinden etkileşim almaya değil de Milletimizin gerçek sorunlarına adamanızı temenni ediyorum. Benim üzerimden yapmış olduğunuz çirkin provokasyonu reddediyor, takdiri milletimize bırakıyorum.

Ayrıca, sayesinde milletvekili olduğunuz arkadaşlarınızı terk ederek VEFASIZLIK abidesi olmakta size çok yakışıyor.”