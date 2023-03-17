CHP'li Servet Ünsal: 'Bütün felaketler AKP ile ülkemizin başında'

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 15:56

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 15:56

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son yıllarda Türkiye'de yaşanan doğal felaketlere değindi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremleri anımsatan Ünsal, "Dünyada olabilecek bütün felaketler AKP ile ülkemizin başında" ifadesini kullandı.

SURİYELİLERE VATANDAŞLIK VERİLMESİ

Sığınmacılara vatandaşlık verilmesini eleştiren Ünsal, CİMER'e çok sayıda "Suriyeli sorununu çözmezseniz bir daha AKP'ye oy vermeyeceğiz" içerikli şikayetlerin geldiğini ileri sürdü.

Göç İdaresi Başkanlığının tespitine göre bazı sığınmacılara birden fazla kimlik verildiğini söyleyen Ünsal, "Yılbaşından bu yana vatandaşlık veriliyor. Yaklaşık 280 binin üzerinde vatandaşlıktan bahsediliyor" iddiasında bulundu.

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Ünsal, "Muasır medeniyet seviyesine ulaşmanın tek yolu AKP'yi seçimle ülkenin başından göndermektir" dedi.



