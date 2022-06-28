CHP’li Sevda Kılıç Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu: 'Bitti demekle bitmiyormuş'

28 Haziran 2022 Salı, 12:13

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Şiddetli ağrılar sonucu gittiği hastanede test yaptırdığını belirten Kılıç Twitter paylaşımında, “Covid-19 ile ilgili her türlü önlem (müzik saati dışında) kaldırıldı. Ancak gördük ki bitti demekle bitmiyormuş. Aşılı olmak dışında tamamen yalnızız. Kendinize iyi bakın” dedi.

Kılıç sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Bitti demekle bitmiyor! Yoğun programlarımdan kaynaklı hava değişimi ve yorgunluğun vücudumu sarstığını düşünerek önemsemediğim ancak iki günün sonunda yaşadığım şiddetli ağrılar sonucu soğuk algınlığı sanarak geceyi geçirdiğim ve serumlarla tedavi olmaya çalıştığım hastanede yaptırdığım tedbir amaçlı Covid-19 testim pozitif çıktı. 4 aşım var. Buna rağmen hiç kolay değil. Covid-19 ile ilgili her türlü önlem, filyasyon ekipleri kaldırıldı ancak bitti demekle bitmiyormuş. Aşılı olmak dışında tamamen yalnızız! Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin."