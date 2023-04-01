CHP'li Seyit Torun: 43 günün kaldı Erdoğan
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimlerin yıldönümü nedeniyle partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Torun seçimlerde 11’i büyükşehir olmak üzere 250 belediyeyi kazandıklarını anımsattı.
CHP'li Seyit Torun, “O dönem 17 yıldır iktidarda olan, 25 yıl boyunca yönettiği şehirlerimize ihanet eden bir anlayışı değiştirdik ve bu iktidarın demokratik yollarla sandıkla gidebileceğini tüm dünyaya ispat ettik. 4 yılda, 3 bin 905 yeni parkı şehirlerimize kazandırdılar. Bu parkların toplam büyüklüğü şu anda 3 bin 991 futbol sahasına ulaştı. Onlar çocuklarımızın güvenle kalacağı kreşler yapmadılar ama biz yaptık. 162 olan kreş sayısını, 414’e çıkardık. Günde 120 bin öğrencimize beslenme çantası desteği veriyoruz” dedi.
"GÖREVLENDİRDİK"
Torun, “Tüm belediye başkanlarımız seçim kampanyasında aktif rol alacak. Hem kendi bölgelerinde hem de diğer illerimizde sahaya çıkarak vatandaşlarımızla bir araya gelecekler. İlk etapta, hemşerilik bağlarının bulunduğu 63 ilde 219 belediye başkanımızı görevlendirdik. Kirli siyasette devam etmek istiyorsan, 43 günün kaldı Erdoğan” ifadelerini kullandı.
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