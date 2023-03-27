CHP'li Seyit Torun Cumhuriyet'e anlattı: 'Geçici konutlar yapıyoruz'

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 04:00

Deprem bölgesindeki çalışmaların 2-3 ay gibi kısa bir sürede bitmeyeceğini söyleyen Torun, belediyelerin uzun vadede burada olacaklarını söyledi.

Torun, şöyle konuştu: “Konteyner işyerleri üretmeye çalışıyoruz. Esnafımıza bu anlamda destek olacağız. Sürekli konteyner ve çadır desteği sunuyoruz. Şimdi 2 bin çadır getirttik. Bunun dağıtımını yapacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye’miz geçici konutlar üretiyor. Konteyner, çadır yerine geçiş sürecinde vatandaşlarımızın daha uygun bir ortam da barınması için bunlar üretiliyor. Bu projelerin sayısını çoğaltacağız.”

‘ÜRETİCİLERE DESTEK’

Bölgedeki üreticinin mali kayıp yaşamaması için çalıştıklarını da vurgulayan Torun, “Belediyelerimiz şu an üreticimizin elinde olan gıda malzemelerini alıyor. Sütünü alıp peynir yapıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyemiz Malatya’da kayısılarla ilgili anlaşma yaptı, onları alıyor. İzmir Belediyemiz Kahramanmaraş’taki üreticilerin ürünlerini alıyor. Hem vatandaşlarımızın yaşadıkları zorlukları gidermeye çalışıyoruz hem de ekonomik zorlukların aşılmasına uğraşıyoruz” dedi.

Bu çalışmalarına karşın iktidarın belediyeleri hedef almasını da eleştiren Torun, “Belediyelerimiz olmasa sahada durum çok daha vahim olacak. Beslenmeden barınmaya, çamaşırhaneden tuvalete her türlü hizmeti getirmeye çalışıyoruz. Hâlâ ötekileştirici dillerinden vazgeçmediler. Kalpleri öyle katılaşmış ki yine belediyelerimizi ayrıştırma çabası içindeler” dedi.