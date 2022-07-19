AKP, CHP'li büyükşehir belediyeleri için rapor hazırlayacak: 'Performans takibi'

AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesi, 2023 seçimleri için AKP, CHP'li belediyeleri incelemek için sahaya inerken CHP’li 11 büyükşehir belediyesi ile ilgili bir çalışma gerçekleştireceğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 11:32
AKP, CHP'li büyükşehir belediyeleri için rapor hazırlayacak: 'Performans takibi'
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Muhafetin erken seçim çağrıları devam ederken AKP'de CHP'li belediyeleri incelemek için sahaya iniyor. 

Geçen seçimlerde İzmir, Ankara ve İstanbulu kaybeden AKP, önümüzdeki seçimde 11 CHP'li belediye için 'performans raporu' hazırlayacak.

AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesi, AKP, CHP'li belediyeleri inceleyecek ve performansları hakkında bilgi alacak.

İLK ADRES İZMİR

AKP kurmaylarının ilk adresinin İzmir olacağı ifade edildi.

AKP'nin sonraki adresleri Ankara ve Adana olacak.


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