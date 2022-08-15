CHP'li Seyit Torun'dan AKP'li Ali İhsan Yavuz'a: 'Seçimden kaçan sizsiniz, varsa cesaretiniz hodri meydan'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un “CHP'nin; erken seçim, hemen seçim, derhal seçim, ekim veya kasımda seçim teraneleri bitmiş gibi gözüküyor” sözlerine tepki gösterdi. Torun, “Hiçbir şey olmadıysa bir şeyler oldu’ cehaletinden bir şey kaybetmemişsin. Trollük yapıyorsun. Hemen seçim isteyen biziz, seçimden kaçan sizsiniz. Varsa cesaretiniz hodri meydan” dedi.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, tv100 kanalında katıldığı bir programda erken seçim ihtimaline ilişkin soruya şu yanıtını vermişti:
“Yasal takvime bakıldığında kasıma yetişmesi zor görünüyor. Kasımda olmadıktan sonra aralık-ocak-şubat kış ortamı. Olsa olsa ondan sonra belki erken diyebileceğimiz nisan-mayısta olabilir. O da az erken gibi bir şey olur.”
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP’li Torun’un açıklamalarını sosyal medya hesabında şu notla paylaştı:
"ARTIK ERKEN SEÇİM OLMAZ"
“CHP'nin; erken seçim, hemen seçim, derhal seçim, ekim veya kasımda seçim, teraneleri bitmiş gibi gözüküyor. Artık erken seçim olmaz, olamaz noktasına gelmişler. Biz demiştik zaten. Anlıyorlar da biraz geç anlıyorlar. Olsun bunlarda böyle işte.”
“SEÇİMDEN KAÇAN SİZSİNİZ, VARSA CESARETİNİZ HODRİ MEYDAN”
CHP’li Torun ise sosyal medya hesabında Yavuz’un mesajını alıntıladı ve şu yanıtı verdi:
“Sn. Ali İhsan Yavuz; anlaşılan, ‘hiçbir şey olmadıysa bir şeyler oldu’ cehaletinden bir şey kaybetmemişsin. Yine olmayanı oldu gibi görüp, trollük yapıyorsun. Hemen seçim isteyen biziz, seçimden kaçan sizsiniz. Yetki sizde, varsa cesaretiniz hodri meydan.”
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