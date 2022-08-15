'Tencere kaynamıyor' diyen yirmi AKP'li aile CHP'ye katıldı
Batman kent merkezinde yirmi aile e-devlet üzerinden istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi Batman İl Başkanlığı'na gelerek CHP'ye üye oldu
Batman'da AKP'li yirmi aile CHP'ye katıldı.
CHP Batman İl Başkanlığı'na gelerek üye olan aileler için İl Başkanı Hüseyin Yaşar, "Son dönemlerde ülkeyi ekonomik çıkmaza sokan AK Parti vatandaşımızın yaşamını olumsuz etkilediğini hepimizin malumudur" ifadelerini kullandı.
"VATANDAŞIMIZIN REFAHINI ARTIRMAK İÇİN..."
Yaşar şöyle devam etti:
"Kapımız bütün vatandaşlarımıza açıktır. Vatandaşlarımızın talebine yönelik politika üretmeye çalışıyoruz. Vatandaşımızın refahını artırmak için hep beraber seçimlere çalışıp ülkeye nefes aldırmamız lazım. E-devlet üzerinden istifa ederek partimize katılan kadın vatandaşlarımız geçinemediğini dile getirdi. Bizler de partimizin Aile Sigortası ile hiçbir vatandaşımız yatağa aç girmeyeceğini politik bir dil ile vatandaşlarımıza anlatıyoruz."
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