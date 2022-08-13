CHP'li Seyit Torun’dan Bakan Süleyman Soylu’ya: 'Müfettişleri her gün belediyelerimize gönderen, suç bulamayınca uyduran sensin!'

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 00:07

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Bakanlık bünyesinde CHP’li belediyeleri incelemek için özel bir birim kurulduğu” yönündeki açıklamalarına sosyal medya hesabında yayınladığı video ile yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi.

Torun, “Müfettişleri her gün belediyelerimize gönderen, suç bulamayınca uyduran sensin! Ceza alan AKP’li başkanları koruyan sensin! Pandemide belediyelerimize yapılan bağışlara el koyan da sensin! Çıkıp millete masal anlatma” dedi.

Geçen günlerde yaptığı bir basın toplantısında İçişleri Bakanlığı’nda CHP’li belediyeleri incelemek için bir birim kurulduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesabında iddiaları yalanladığı bir videolu paylaşıma tepki gösterdi.

"MİLLETİN MİDESİ SENİN YALANLARINI KALDIRMAZ!"

Torun, Bakan Soylu’nun sosyal medyada paylaşımını alıntılayarak “Süleyman Soylu, sen bu devlete yakışmayan bir bakansın! Müfettişleri her gün belediyelerimize gönderen, suç bulamayınca uyduran sensin! Ceza alan AKP’li başkanları koruyan sensin! Pandemide belediyelerimize yapılan bağışlara el koyan da sensin! Çıkıp millete masal anlatma! AKP’li belediyelerin yolsuzluk dosyalarını sumen altı eden sensin! ‘İBB’de 557 terörist var’ diye yalan söyleyen sensin! Belediye başkanlarımızı yargı kararı olmadan görevden alan sensin! Sıkışınca böyle video çekiyorsun ama bu milletin midesi senin yalanlarını kaldırmaz!” dedi.

Süleyman Soylu, sen bu devlete yakışmayan bir bakansın!



Müfettişleri her gün belediyelerimize gönderen, suç bulamayınca uyduran sensin! Ceza alan AKP’li başkanları koruyan sensin! Pandemide belediyelerimize yapılan bağışlara el koyan da sensin!



Çıkıp millete masal anlatma! https://t.co/B4R0Nh5zeP — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) August 12, 2022

Soylu paylaştığı “Birkaç zamandır CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcıları birtakım iddiaları dile getiriyorlar. İddialarına göre, İçişleri Bakanlığı bünyesinde sadece CHP'li belediyelerin açıklarını aramak için özel bir birim kurulmuş. Güya bu sözde birime talimat verilmiş, hatta açık bulamayanlar ceza ile tehdit edilmiş. İçişleri Bakanlığı'nda rastgele, kanunsuz, mevzuatsız bir birim kurulamaz” demişti.

NE OLMUŞTU?

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 3 Ağustos tarihinde partisinin Tunceli İl Başkanlığı’nda Yerel Yönetimler heyeti ile düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanlığı’nda CHP’li belediyeleri incelemek için birim kurulduğunu söylemişti.

Torun şöyle konuşmuştu: