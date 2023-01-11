CHP'li Seyit Torun'dan 'İmamoğlu hakkında yeni dava' açıklaması: Ne yaparlarsa yapsınlar; hak gelecek, batıl zail olacak

Yayınlanma: 11.01.2023 - 20:56

Güncelleme: 11.01.2023 - 20:56

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla dava açılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Torun’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Müflis iktidar eski defterleri karıştırıyor. Uyduruk davalar, soruşturmalar yetmedi şimdi yıllar öncesine gidip suç uydurmaya çalışıyorlar. Sırada hangi kumpas var ey iktidar? Sel gider kum kalır Ekrem İmamoğlu başkanım. Ne yaparlarsa yapsınlar; hak gelecek, batıl zail olacak.”