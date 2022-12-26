Seyit Torun: “İmamoğlu duruşmasında, senaryosu Saray'da yazılan bir tiyatro sergilenmiştir”

26 Aralık 2022 Pazartesi, 21:47

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki duruşmadan bir gün önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, dava ile ilgili toplantı yapıldığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Torun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, 13 Aralık’taki söz konusu toplantının doğru olup olmadığını sordu. Torun, “İmamoğlu duruşmasında, senaryosu sarayda yazılan bir tiyatro sergilenmiştir. Bu herkesin bildiği bir gerçektir ve tarihe utanç vesikası olarak geçecektir” dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırladı.

Torun tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan önerge şöyle:

“İDDİALAR HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMAMIŞTIR”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu hakkında, 14 Aralık 2022 tarihinde, Cumhuriyet tarihimize kara bir leke olarak geçen kararla, 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası verilmiştir. Söz konusu kararın açıklanmasından bir gün önce, 13 Aralık 2022 tarihinde Esenboğa Havalimanı’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, Ekrem İmamoğlu davası ile ilgili özel bir toplantı yapıldığı yönündeki iddialar basına yansımış, ancak bu iddialar hakkında Cumhurbaşkanlığı’ndan herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

“SÖZ KONUSU TOPLANTIDA İMAMOĞLU DAVASI GÜNDEME GELMİŞ MİDİR?”

Torun, Oktay’a şu soruları yöneltti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, 13 Aralık 2022 tarihinde, Esenboğa Havalimanı’nda bir toplantı yapılmış mıdır? Yapıldıysa gündemi nedir? Söz konusu toplantıda, 14 Aralık 2022’de görülen Ekrem İmamoğlu davası gündeme gelmiş midir? Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, siyasilere yönelik yargı süreçleri ile ilgili toplantılar yapılması rutin bir işlem midir, daha önce de bu kapsamda toplantılar yapılmış mıdır?

“SARAY AHALİSİ GÜNLERDİR BU SKANDALA KARŞI SUSKUN”

Torun, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Sükût ikrardan gelir. Saray ahalisi günlerdir bu skandala karşı suskun. Neden susuyorsunuz? Veremeyecek hesabınız mı var? Toplumun sorunları için mesai harcayıp toplantı yapmanız gerekirken, seçilmiş belediye başkanımıza karşı kumpas mı kuruyorsunuz? Ne yaparsanız yapın, hangi tuzağı kurarsanız kurun başaramayacaksınız. Ekrem İmamoğlu hakkındaki duruşmada, senaryosu sarayda yazılan bir tiyatro sergilenmiştir. Bu herkesin bildiği bir gerçektir ve tarihe utanç vesikası olarak geçecektir” dedi.