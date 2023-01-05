CHP'li Seyit Torun'dan Erdoğan'a sert yanıt: Çuvalladın
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaşanan sel afeti üzerinden CHP’li belediyeleri hedef almasına tepki gösterdi. Torun, “Yine çuvalladın Erdoğan. Kumluca'ya sizin bakanlarınızdan önce biz gittik. Antalya ve diğer illerden 14 belediyemiz, 185 araç, 772 personelle gece gündüz çalıştı. Vatandaşlarımıza gıdadan ev eşyasına her türlü yardım yapıldı. Yalanı doğru gibi konuşarak kimseyi kandıramazsın” dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı, “Antalya'da Kumluca Belediyesi senin, Büyükşehir Belediyesi senin. Peki sel afeti aldı, Kumluca'yı götürdü. Senin belediyelerin orada ne yaptı? Bay Kemal, en ufak bir gayretin olmadı. Bakanlarımı anında gönderdim. Kumluca'yı o sel afetinden devlet olarak biz kurtardık" diye konuşmuştu.
(Seyit Torun)
CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Erdoğan’a sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
"YİNE ÇUVALLADIN ERDOĞAN"
Torun, şunları kaydetti:
- Yine çuvalladın Erdoğan. Kumluca'ya sizin bakanlarınızdan önce biz gittik. Antalya ve diğer illerden 14 belediyemiz, 185 araç, 772 personelle gece gündüz çalıştı. Vatandaşlarımıza gıdadan ev eşyasına her türlü yardım yapıldı. Yalanı doğru gibi konuşarak kimseyi kandıramazsın.
- Unutma Erdoğan; Kumluca halkı bu felaketi, geçmişte sizin belediyeniz dere üstünü kapattığı için yaşadı. Niye bu sorumsuzluğa ses çıkarmıyorsunuz? Antalya halkı kimin ne olduğunu iyi bilir. Bunu da son yerel seçimlerde göstermiştir. Ama siz hâlâ ders almıyorsunuz.
- Afetten bir ay sonra Kumluca’ya gidiyorsunuz. Trollerinize değil, Kumluca halkına ‘CHP’li belediyeler ne yaptı’ diye sorun; gereken cevabı alırsınız. Samimiyseniz, siz şov yaparken bizim belediyelerimizin nasıl hizmet ettiğini orada görürsünüz.
Yine çuvalladın Erdoğan!— Seyit Torun (@Seyit_TORUN) January 5, 2023
Kumluca'ya sizin bakanlarınızdan önce biz gittik. Antalya ve diğer illerden 14 belediyemiz; 185 araç 772 personelle gece gündüz çalıştı. Vatandaşlarımıza gıdadan, ev eşyasına her türlü yardım yapıldı.
Yalanı doğru gibi konuşarak kimseyi kandıramazsın. pic.twitter.com/rCH0HS88aJ
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