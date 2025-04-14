CHP'li Seyit Torun'dan zirai don tepkisi: "TMO, yaptığı fiyat düzenlemeleriyle üreticiyi daha da zora sokmaktadır"

Yayınlanma: 14.04.2025 - 13:55

Güncelleme: 14.04.2025 - 13:55

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Ulubey’de bir fındık bahçesinden yaptığı açıklamada bahçelerin zirai dondan etkilendiğine dikkati çekti.

Nisan ayı içerisinde yaşanan düşük sıcaklıklar ve kar yağışının Ordu'da fındık başta olmak üzere bütün tarımsal ürünlerde dona sebep olduğunu belirten Torun, meydana gelen zirai don sebebiyle bu yılın fındık randımanında ciddi oranlarda düşüş yaşanacağın öngörüleceğini ve fındık üreticilerini tekrar zorlu bir yıl beklediğini ifade etti.

"TMO, ÜRETİCİLERİMİZE ZARAR ETTİRMEKTEDİR''

Fındık rekoltesindeki düşüşe karşın TMO’nun düşük fiyattan fındık satışı yapmasının üreticiye ihanet olduğunu söyleyen Torun, şu açıklamalarda bulundu:

"Zirai donun ardından serbest piyasada yüzde 50 randımanlı fındık fiyatı 150 lira seviyesine ulaşmış olmasına karşın TMO, 2022 yılı fındığını 125 liradan satmaya devam etmektedir. Serbest piyasa kuralları bellidir. Arz düşükse fiyat artar, arz yüksekse fiyat düşer. Kokarca böceği istilası ve zirai don sebebiyle arz düşmeye devam ederken TMO kendi eliyle fiyat kırmakta, üreticilerimize zarar ettirmektedir. TMO’nun 125 liraya sattığı fındık kime yaramaktadır? Tabii ki küresel fındık tekellerine. Bizim fındığımızı 3 kuruşa alan tekeller bu fındık üzerinden milyarlarca dolar kar elde etmektedirler."

"ÜRETİCİLERİMİZ İÇİN DESTEK PAKETLERİ AÇIKLANMALI''

Bugün fındığın satış fiyatı üretim maliyetini dahi karşılamadığını vurgulayan Torun, iktidarın duyarsızlığını şöyle eleştirdi:

"Acilen zirai dondan etkilenen üreticilerimiz için destek paketleri açıklanmalı ve TMO üreticilerimizi koruyacak fiyatları açıklamalıdır. Yıllardır kokarca böceği istilası ve düşük taban fiyatlar ile tek başına mücadele eden üreticilerimizin canına tak etmiştir. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Fındık milyonlarca insanımızın geçim kaynağıdır. Biliyorsunuz bir daha ki seçimlerden sonra hiçbiriniz olmayacaksınız ama giderayak en azından fındık üreticisinin yanında olun, destekçisi olun ki bir hayır duası alın."

Don sebebiyle fındık ihracatının sekteye uğrayacağını da sözlerine ekleyen Torun, 200-300 milyon dolarlık bir kayıp beklendiğini vurguladı.

"KENDİ FINDIĞIMIZI YABANCILARA PEŞKEŞ ÇEKTİRMEYECEĞİZ''

İktidara geldiklerinde, fındığın asıl sahibi olan üretilerin her ihtiyacında yanında olacaklarının sözünü veren Torun, "Kendi fındığımızı yabancı tekellere peşkeş çektirtmeyeceğiz. Yabancı fındık tekellerini zengin etmek için değil, üreticilerimizin her derdine deva olmak için varımızı, yoğumuzu ortaya koyacağız. Sözümüz söz" diye konuştu.