Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı

Ankara Valilliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verileri doğrultusunda il genelinde bu gece saatlerinden itibaren zirai don beklendiğini bildirdi. Valilik, tarımsal faaliyetlerle uğraşan yurttaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 22.03.2025 - 13:57

Ankara Valilliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'zirai don' beklenmesine ilişkin açıklamada bulunuldu.

Valiliğin söz konusu paylaşımı şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; Ankara'da bu gece saatlerinden itibaren hafif yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi beklenmektedir. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı. 


Etiketler: #Ankara Valiliği #zirai don

İlgili Haberler

Ankara Valiliği’nden ‘kar tatili’ açıklaması: ‘Gerek duyulmamıştır’

Ankara Valiliği’nden ‘kar tatili’ açıklaması: ‘Gerek duyulmamıştır’
Ankara Valiliği'nden 'don' ve 'buzlanma' uyarısı!

Ankara Valiliği'nden 'don' ve 'buzlanma' uyarısı!
İstanbul ve Ankara Valiliği'nden peş peşe uyarı

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden peş peşe uyarı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler