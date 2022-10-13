CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Sizin Cumhurbaşkanınızın adı, her gün adliyelerde mübaşirler tarafından çığırılıyor

13 Ekim 2022 Perşembe, 00:31

Kamuoyunda sansüre yol açacağı eleştirilerine neden olan, basına ve sosyal medyaya yönelik yeni yaptırımlar içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sürüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan davaları anımsattı.

AK Parti milletvekillerine seslenen Tanrıkulu, "Sizin Cumhurbaşkanınızın adı, her gün adliyelerde mübaşirler tarafından çığırılıyor. 'Davacı Recep Tayyip Erdoğan. Şikayetçi Recep Tayyip Erdoğan'; böyle bağırılıyor. Sizin Cumhurbaşkanınızın adı böyle bağırılıyor" dedi.

"Ben bir Cumhurbaşkanı’nın adının her gün mübaşirler tarafından 'davacı, şikayetçi' diye anılmasından utanıyorum" diyen Tanrıkulu, "İfade özgürlüğü bu. 150 bin yurttaşımızla ilgili olarak şikayeti var. Nerede eleştiri hakkı, ifade özgürlüğü" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, yasa teklifini "Endişe yasasıdır. Neyin endişesi? Gidiyorsunuz, Abbas yolcu. 8 ay sonra sandık gelecek, gideceksiniz. Bu yasaların tümünü, burada geçse bile yırtıp atacağız. (Elindeki kağıdı yırtarak) Tümünü yırtıp atacağız, aynı böyle" diye eleştirdi.