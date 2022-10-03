CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Dünya Çocuk Günü' raporu: 'Türkiye'de çocuklar yetersiz besleniyor'

03 Ekim 2022 Pazartesi, 17:52

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Birleşmiş Milletler’in ilan ettiği Dünya Çocuk Günü ile ilgili hazırladığı raporu açıkladı.

Raporda, şu tespitlere yer verildi:

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın (WFP) bu yılın haziran ayı verilerine göre ise, 82,3 milyon nüfuslu Türkiye’de 14,8 milyon kişi yeterli gıda tüketemiyor. Veriler 5 yaş altı çocukların yüzde 1,7’nin akut yetersiz beslenme, yüzde 6’nın ise kronik yetersiz beslenme yaşadığını ortaya koyuyor.





Türkiye’ye ilişkin açlık verilerinin ‘kaldırılması’ ya da ‘görünmemesi’ başka bir durumu hatırlatıyor. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü de 2002-2017 arasındaki cinsel istismar verilerini erişime kapatmıştı. Açlık verilerinin görünmemesi, cinsel istismar suçlarına ilişkin verilerin erişime kapatılması AKP’nin son yıllardaki uygulamaları.





(Derin Yoksulluk Ağı’nın İstanbul’da görüştüğü) Ailelerin yüzde 85’i yeterli besine ulaşamıyor. Ailelerin yüzde 74’ü bebek maması ve bezi almakta zorlanırken, yüzde 21’i hiç alamıyor. Aileler 0-3 yaş çocuklarını hazır çorba, şekerli su, pirinç lapası gibi besin değeri bu yaş grubu için yeterli olmayan besinlerle beslemek zorunda kalıyor. Görüşülen hanelerin yüzde 13’ünde çocukların çalıştığı görülüyor.

Bu hanelerin yüzde 6’sında eve sadece çocukların gelir getirdiği ortaya çıkıyor.





Bu hanelerin yüzde 6’sında eve sadece çocukların gelir getirdiği ortaya çıkıyor. 2019 yılında yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması’na göre, 5-18 yaş arası çocuklarda bodurluk oranı yüzde 4,6; çok zayıf olanların oranı yüzde 15,6; obezite oranı yüzde 8,3.





Ayrıca meslek liselerindeki bu durum nedeniyle çocuklar eğitimden kopuyor. Geçtiğimiz yıl 700 bine yakın öğrenciyi sisteme kattılar fakat bu öğrencilerin 200 bini sınıfta kaldı, bu öğrenciler işletmeye de gitmedi okula da gitmedi.





TÜİK verilerine göre, 2014-2017 yılları arasında 7.466’ı erkek, 51 bin 818’i kız olmak üzere toplam 59 bin 284 çocuk cinsel istismara maruz kalmıştı.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aynı yıl yayımlanan verilere göre Türkiye’de 5-17 yaş aralığında 720 bin çocuk, işçi olarak çalışıyor.





İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi verilerine göre, 2021 yılında Türkiye’de en az 62 çocuk işçi yaşamını yitirdi.

Ayrıca açıklama yapan Tanrıkulu, şöyle dedi:

“Bugün Dünya Çocuk Günü. BM, 1954 yılında ekim ayının ilk pazartesi gününü Dünya Çocuk Günü olarak kutlanmasını kabul etti. Medeni bir farkındalık olsun ve çocuklarla ilgili bütün dünyada çocuklara armağan edilsin.

Türkiye, 23 Nisan’ı Çocuk Bayramı olarak kutlayan tek ülke. Ama buna rağmen hem Türkiye’de hem dünyada çocuklar cinsel sömürü ve şiddete maruz kalıyorlar. Çocuklar hapisteler, çocuklar yoksullar, eğitim olanaklarından yoksunlar. Yaşadığımız yoksulluk en çok çocukları vuruyor. Yeterli beslenemiyorlar, cinsel sömürüye maruz kalıyorlar. Binlerce on binlerce yüz binlerce çocuk işçi var.

Bütün bu tablo içinde yapmamız gereken, bu düzene son vermek. Yoksulluğu ortadan kaldırmak, eşitliği sağlamak, cinsel şiddete son vermek. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz.”