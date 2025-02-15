CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan Meclis’e 26 soruluk önerge

Yayınlanma: 15.02.2025 - 12:44

Güncelleme: 15.02.2025 - 12:44

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması için verdiği önergesinde, TÜSİAD Başkanı’nın açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın Türkiye'nin iş dünyası, uluslararası yatırımcılar ve kamuoyuna etkilerini sorguladı.

Tanrıkulu’nun Adalet Bakanı’na yönelttiği sorular şu şekilde sıralandı:

"1. TÜSİAD YİK Başkanı Ömer ARAS’ın yukarıda gösterilen tam konuşma metnindeki hangi ifade veya ifadeler suç unsuru taşımaktadır?

2. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuşmadaki hangi ifade/ifadeleri Başlangıç Şüphesi olarak değerlendirmiştir?

3.“Kamu barışını bozmaya elverişli nitelikteki sözler” ile ifade edilen bahse konu dünkü açıklamada hangi barış bozulmaktadır? Kamu barışının tanımı nedir? Savcılık böyle bir tanım yapmış mıdır?

4. Hangi durumlarda kamu barışı bozulmaktadır ya da bozulmamaktadır? Buna dair bir tanımlama var mıdır?

5. Bundan sonraki adımlar sırasıyla Makul Şüphe ve Kuvvetli Şüphe gerekçeleri ile bir gözaltına alma ve tutuklama süreçlerine mi evrilecektir?

6. Türkiye'nin en önemli iş dünyası örgütlerinden biri olan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer ARAS hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma' suçlarından İstanbul Başsavcılığınca 14 Şubat 2025 tarihinde başlatılan savcılık soruşturmasının, Türk iş dünyasında güven ortamını nasıl etkileyeceği düşünülmektedir?

7. Soruşturmanın, özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini nasıl etkileyeceği ve bu durumun doğrudan yabancı sermaye girişlerine olan etkisi nedir?

8.Türkiye'nin kredi notu ve uluslararası finans kuruluşları nezdindeki itibarı bu süreçten nasıl etkilenecektir?

9. Soruşturmanın, Türk lirasının döviz kurları üzerinde oluşturabileceği kısa ve uzun vadeli etkiler nelerdir?

10. İş dünyasında belirsizlik ortamının artması durumunda, yerli yatırımcıların yatırım kararları olumsuz yönde nasıl şekillenecektir?

11. Soruşturmanın, Türkiye'nin ekonomik büyüme hedefleri ve makroekonomik istikrarı üzerindeki olası olumsuz etkilerinin maliyetinin sorumluluğunu kim/kimler üstlenecektir?

12. TÜSİAD'ın uluslararası kuruluşlar ve yabancı iş dünyası ile olan ilişkileri bu soruşturmadan nasıl etkilenebilir?

13. Soruşturmanın, Avrupa Birliği, OECD ve diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde Türkiye'nin demokratik ve hukuk devleti imajına etkileri neler olabilir?

14. Türkiye'nin uluslararası ticaret anlaşmaları ve yatırım ortaklıkları bu süreçten nasıl etkilenebilir?

15. Soruşturmanın, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki konumunu nasıl etkileyeceği düşünülmektedir?

16. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan güveninin sarsılması durumunda, uluslararası finansal kuruluşların Türkiye'ye bakışı olumsuz yönde etkilenebilir mi?

17. Soruşturmanın, Türkiye'nin uluslararası arenada ekonomik ve siyasi partnerleriyle olan ilişkileri üzerindeki uzun vadeli etkileri yabancı yatırımcıların Türkiye de yatırım planlarını olumsuz etkileyebilir mi?

18. Soruşturmanın hukuki süreçlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülmesine duyulan şüpheler Türkiye'nin hukuk devleti algısını nasıl etkileyecektir?

19. Soruşturmanın şeffaflığı ve adil yargılanma ilkelerine uygunluğuna duyulan şüpheler, yabancı yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlar tarafından nasıl değerlendirilecektir?

20. Soruşturmanın siyasi veya ekonomik bir baskı aracı olarak algılanma riski var mıdır? Bu durumun Türkiye'nin uluslararası arenadaki itibarına etkileri hangi sonuçları beraberinde getirebilir?

21. Soruşturmanın, Türkiye'deki hukuk sisteminin bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin uluslararası algıyı nasıl etkileyeceği düşünülmektedir?

22. TÜSİAD üyeleri ve diğer iş dünyası temsilcileri, bu soruşturma sürecine nasıl tepki vermektedir?

23. Soruşturmanın, TÜSİAD'ın iş dünyasındaki liderlik rolüne ve etkinliğine olan etkileri nelerdir?

24. İş dünyasında bu tür soruşturmaların artması durumunda, Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve büyüme hedefleri nasıl etkilenecektir?

25. Soruşturmanın, Türk iş dünyasının hükümete güven algısını olumsuz etkileyeceği düşünülmekte midir?

26. Soruşturma ile Türkiye’de milli ve yerli sermayenin güçlü kalelerinden TÜSİAD sindirilerek aslında milli ve yerli sermayenin zayıflaması mı hedeflenmektedir?"

Tanrıkulu, Adalet Bakanı’ndan bu sorulara yazılı olarak yanıt bekliyor.