Deniz Yücel'den Bakan Tunç'a TÜSİAD tepkisi: 'Sadece siz konuşacaksınız öyle mi?'

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a TÜSİAD'a yönelik tutumu nedeniyle tepki gösterdi ve "Sistematik bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. AKP ülkeyi dipsiz bir karanlığa sürüklemek için her şeyi yapıyor" dedi.

Deniz Yücel'den Bakan Tunç'a TÜSİAD tepkisi: 'Sadece siz konuşacaksınız öyle mi?'
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ANKA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 20:35

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile son günlerde yaşanan tutuklama, gözaltı ve soruşturmalara tepki gösterdi.

Yücel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve TÜSİAD’ı etketleyerek yaptığı açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

"Sistematik bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. AKP ülkeyi dipsiz bir karanlığa sürüklemek için her şeyi yapıyor.

İktidar hırsı ve şimdiye kadar görülmemiş bir baskıyla siyasetçisinden gazetecisine, sanatçısından iş insanına kadar herkesi birer birer susturmak için yargıyı bir sopa gibi kullanıyor.

Gazeteciler konuşmayacak, seçilmiş siyasiler konuşmayacak, sivil toplum konuşmayacak sadece siz konuşacaksınız öyle mi?

Bunun adı da, “Demokrasi, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü” olacak öyle mi? Ne yaparsanız yapın, bu karanlık istibdat dönemi sona erecek. Ülkeye huzur, barış, demokrasi ve adalet gelecek."


Etiketler: #Deniz Yücel #Yılmaz Tunç #tüsiad

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