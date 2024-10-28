CHP’li Şile Belediyesi’ne yapılan operasyon ifşa oldu: ‘Kaybedenler kulübü’nün başarısız girişimi…

Yayınlanma: 28.10.2024 - 16:30

Güncelleme: 28.10.2024 - 16:30

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’ndan gelen, partide birçok görevde bulunan Şile Belediyesi Özel Kalemi Oğuz Kaçmaz’ı ise DEM’li ve “terör sevici” olarak yansıtan haberler birçok sitede aynı başlıkla, virgülüne bili dokunulmadan yer buldu. Öyle ki Yeni Akit isimli gazete, aynı haberi farklı başlıklarla üç kez servis etti.

"ŞİLE’DE YENİLEN KAYBEDENLER KULÜBÜ"

Yapılan operasyon haberlere tepki ise Oğuz Kaçmaz’dan geldi. Cumhuriyet’e konuşan Kaçmaz, olayı ‘kaybedenler kulübü’ olarak nitelediği yandaş çevrenin organize ettiğini vurgulayarak, “Uzun zamandır üzerimde 'terör sevici', 'kökü dışarıda' gibi ifadeler kullanarak ve fısıltı gazetesi yöntemiyle başarımızı gölgelemek isteyenlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde yetişmiş, bir Cumhuriyet neferi olarak büyümüş bir genç olduğumu göğsümü gere gere haykırıyorum” ifadelerini kullandı.

"OPERASYONA ALET OLMAK İSTEYENLERLE HESAPLAŞACAĞIM"

Yaptığı açıklamada “Yapılanın habercilik olmadığını biliyoruz ama halka hesap verme sorumluluğu hissediyoruz” diyen Oğuz Kaçmaz, Cumhuriyet Halk Partisi’nde yıllar içinde aldığı görevleri de sıraladı. Özel Kalem Oğuz Kaçmaz “Çıkan yalan haberler hakkında tekzip hakkımı kullanır, operasyonlara alet olmak isteyenlerle yargı önünde hesaplaşacağımı duyururum. Halkımıza sizin aracılığınızla duyururum” diye konuştu.

Oğuz Kaçmaz’ın Cumhuriyet’e yaptığı açıklama şu şekilde:

“Dün öğlen saatlerinde, niyeti, duruşu, meslek etiğinin çapı belli kimi medya organlarında adımın, çalıştığım kurum olan Şile Belediyesi'nin ve belediye başkanımız Özgür Kabadayı'nın da adının geçtiği ‘TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı’ başlıklı baştan aşağı yalan bir haber yayınlandığından haberdar olduk. Uzatmadan söyleyeyim, başlığa taşıdıkları ‘TUSAŞ saldırısı devam ederken…’ ifadesi bile haberin operasyon olduğunun kanıtıdır. Çünkü radyo programının yayın günü 26 Ekim Cumartesiydi.

26 Ekim Cumartesi saat 15:00'te Bizim FM'de Belediye Başkanımız Sn. Özgür Kabadayı radyo programı konuğu oldu. Programda eski arkadaşlıklar ve yapılacak yatırımla alakalı bir sohbet gerçekleşti. Sohbet sonunda radyoda bulunan herkes ile bir şarkı söylendi ve orada videoya alınmış. Bu anlar da Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanmıştır.

Bilinmelidir ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yereldeki iktidarını baltalamak, bilhassa Şile'deki seçim mağlubiyetinin acısını çıkarmak için pusuda bekleyen bir 'kaybedenler kulübü' bulunuyor. Ve bu kaybedenler kulübü, Akit gibi kıymeti bulunmayan bir yayından operasyon başlatacak ve yalan bir haberi 15 dakika gibi bir sürede onlarca sahte haber sitesinde yayınlatacak kadar küçük ve yeniktir. Vurgulamakta fayda görüyorum ki, Akit görevini yerine getirmek için başlıklarda çok küçük değişiklikler yaparak aynı metni üç kez yayınlamıştır.

Yapılanın habercilik olmadığını biliyoruz ama halka hesap verme sorumluluğu hissediyoruz. Uzun zamandır üzerimde 'terör sevici', 'kökü dışarıda' gibi ifadeler kullanarak ve fısıltı gazetesi yöntemiyle başarımızı gölgelemek isteyenlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde yetişmiş, bir Cumhuriyet neferi olarak büyümüş bir genç olduğumu göğsümü gere gere haykırıyorum. 2015-2016 CHP Ataşehir Gençlik Kolu yöneticiliği, 2016-2018 CHP Ataşehir Gençlik Kolu Başkanlığı, 2019-2022 CHP İstanbul İl Gençlik Kolu 1. Bölge Sorumluluğu, il delegeliği , kurultay delegeliği gibi birçok görevde bulunmuş, son olarak da partimin Şile'deki yerel seçim kampanyasına katılıp sonucunda başkanımızın takdiriyle özel kalem olarak görevlendirilmiş biri olarak kaybedenler kulübünün tüm oyunlarını boşa çıkaracağımı ilan ediyorum.

Çıkan yalan haberler hakkında tekzip hakkımı kullanır, operasyonlara alet olmak isteyenlerle yargı önünde hesaplaşacağımı duyururum. Halkımıza sizin aracılığınızla duyururum.”