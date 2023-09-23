CHP’li Suiçmez, aile çalıştaylarını Meclis gündemine taşıdı: ‘Medeni Kanunu değiştirmek için dayanak mı?’

Yayınlanma: 23.09.2023 - 12:25

Güncelleme: 23.09.2023 - 12:25

CHP’li Suiçmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın onayıyla 81 ilde “Aile Çalıştayı” düzenlemesini Meclis gündemine taşıyarak, Bakan Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

“Katılımcıların seçimi ve çalıştayların Medeni Kanun ve anayasa değişikliğinin gündemde olduğu bir süreçte acil olarak yapılması güvensizlik yarattı. Kadın kazanımlarından vazgeçilmesi için yapılacak yasal değişikliklere zemin oluşturmak amacıyla yapıldığı izlenimi yaratan bu çalıştaylar kamuoyunda tepki topladı” diyen Suiçmez, şu soruları yöneltti:

“Bakanlığınız tarafından 81 ilde düzenlenen çalıştayların amacı Medeni Kanun’u değiştirme sürecine dayanak hazırlamak mı? Çalıştayların sonuçlarını bakanlığınızın hangi çalışmalarında kullanacak? Sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak mı? Katılan sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları hangi kritere göre belirlendi? Ankara ve İstanbul’da yapılan çalıştaylara Ankara ve İstanbul baroları neden davet edilmedi? Çalıştayların raporlarının açıklanması niye yasaklandı?”