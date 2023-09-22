CHP'li Taşcıer'den 'Aile Çalıştayları' sorusu: 'Toplantılar nefret suçu ortamına dönüştü'

Yayınlanma: 22.09.2023 - 16:25

Güncelleme: 22.09.2023 - 16:57

Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, 81 il müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen Aile Çalıştayları konusunu Meclis gündemine taşıdı.

Taşçıer, soru önergesinde şu soruları yöneltti:

1-Bakanlığın 81 ilin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri’ne çalıştayla ilgili gönderdiği yönergede, toplantılardaki konuşmalardan oluşacak raporların üçüncü kişilerle paylaşılmamasına vurgu yapılmıştır. Bu gizliliğin sebebi nedir?

2-Düzenlenen çalıştaylarda, toplantıya davet edilen kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinde farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bazı illerde çalıştaya baroların davet edilmemesinin gerekçesi nedir? Çalıştay toplantılarına, iller bazında, hangi sivil toplum örgütü, kurum ve kuruluşlar davet edilmiştir? Yapılacak davetlere kimler karar vermiştir?

3-Düzenlenen çalıştaylara, illerin muhalefet milletvekilleri neden davet edilmemektedir?

"BAROLAR DAVET EDİLMEMİŞ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Taşçıer, şu ifadeleri kullandı:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 ilde Aile Çalıştayları düzenliyor. Ancak öğreniyoruz ki, çalıştay toplantıları yarı gizli olarak ve belli ki yapmış olmak için düzenleniyor. Birçok ilden aldığımız haberler, kadın mücadelesinin öncü sivil toplum örgütlerine hiçbir davet gitmediği yönünde. Yine çoğu ilde barolar davet edilmemiş. Toplantılarda iktidar milletvekilleri başköşedeyken, muhalefet milletvekilleri davet edilmemiş. Bu toplantılardan ortak akla dayanan, milletin tümünün görüşünü yansıtan, kamuoyunun beklentilerini tam manasıyla ortaya koyacak bir sonuç çıkması mümkün mü, elbette değil. Amacın, tam da düşündüğümüz gibi, Meclis’in açılmasıyla birlikte önümüze koyulacak Anayasa değişikliği teklifine altyapı hazırlamak olduğu, sivil toplum örgütlerinin görüşlerini aldık diyebilmek olduğu gayet net olarak ortaya çıktı.

"RAPORLARININ PAYLAŞILMAMASI İSTENMİŞ"

İktidar partisine yakın birtakım derneklerin katılımıyla, kamu kuruluşlarının temsilcileriyle zaten sonucu belli göstermelik bir toplantılar silsilesi düzenlendiği apaçık ortada. Bakanlığın illere gönderdiği çalıştay yönergesinde de, sonuç raporlarının paylaşılmaması istenmiş. Yani yarı gizli ve –mış gibi yapmak üzere kurgulanmış bir müsamere tadında çalıştay düzenleniyor. Keza çalıştaylardan alınabilen haberler, toplantıların bir nefret suçu ortamına dönüştüğü, kadınların toplumsal hayattaki rollerinin erkekler tarafından belirlenmek istendiği, cinsiyet eşitliğinin kesinlikle tanınmadığı, kadınların nasıl daha çok ve daha erken çocuk yapabileceğine dair konuşmaların geçtiği yönünde. Dolayısıyla, bizim yıllardan bu yana söylediğimiz üzere, yine AKP’nin kadını yalnızca aile içinde tanımlamak isteyen, bir birey olarak görmeyen, sadece kaç çocuk yaptığıyla ilgilenen zihniyetinin tam manasıyla yansıdığı bir sonuç ortaya çıkacaktır.

"BUGÜN DE, YARIN DA KARŞI DURACAĞIZ"

Bakanlık başta olmak üzere, iktidar partisinin çok iyi bilmesini isteriz ki, biz temel insan haklarının tartışmaya açılmasına, nefret suçunun iktidar desteğiyle yaygınlaştırılmasına, kadınların ikinci sınıf insan olarak tanımlanmasına dün de, bugün de, yarın da karşı duracağız.”