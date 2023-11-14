CHP'li Suiçmez'den hükümete 'emekli ikramiyesi' tepkisi

Yayınlanma: 14.11.2023 - 18:04

Güncelleme: 14.11.2023 - 18:42

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme nedeniyle Türkiye'nin dört bir tarafından telefon aldıklarını anlattı.

Tarımsal faaliyette bulunan ve ziraat odalarına kayıtlı köylüler, vergi mükellefi olan küçük esnaf, özel bankaların sandıkları üzerinden emekli olanlar, kamudan emekli aylığı kesilmeden çalışanların 5 bin liralık çok büyük bir ikramiyeden mahrum kaldıklarını söyleyen Suiçmez, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı binlerce emeklinin mağdur edildiğini iddia etti.

Suiçmez, "İktidara sesleniyoruz, emeklilerimizin hakkı olan maaş artışını yapın, emekliler arasında ayrım yapmadan 100. yıl nedeniyle vadettiğiniz ikramiyeleri de eksiksiz bir şekilde ödeyin." diye konuştu.