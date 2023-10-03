CHP'li Süreyya Öneş Derici'den AB Dış Güvenlik Politikaları Konferansı'nda 'Türkiye' vurgusu

Yayınlanma: 03.10.2023 - 12:23

Güncelleme: 03.10.2023 - 15:26

CHP Muğla Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Süreyya Öneş Derici, 1-2 Ekim tarihlerinde İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Avrupa Birliği’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Parlamentolar Arası Konferansı'na katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ile birlikte gidilen Madrid’de Türkiye'yi temsil eden tek kadın milletvekili olan Süreyya Öneş Derici, "Avrupa Birliği’nin ortak güvenlik ve savunma politikasını etkileyen güncel sorunların ele alındığı oturumda söz alarak; Türkiye NATO üyesi olarak Avrupa Birliği’nin en önemli stratejik ortaklarından biridir" dedi.

Milli Savunma Komisyonu üyesi Çanakkale milletvekilimiz Sn. Özgür Ceylan ile birlikte Partimizi temsilen yer aldığımız TBMM heyeti olarak, İspanya parlamentosu tarafından konuklar onuruna verilen resmi yemekteydik. pic.twitter.com/Ai2uJqAksA — Süreyya Öneş Derici (@sureyyaoderici) October 1, 2023

"TÜRKİYE AB İLE İŞBİRLİĞİNE HER ZAMAN HAZIR"

CHP Muğla Milletvekili Öneş Derici, "Avrupa Birliği’nin ortak güvenlik politikaları ve savunma politikaları konusunda, Türkiye olarak AB ülkeleri ile ortak çıkarlarımız konusunda beraber çalışmaya her zaman hazırız" diye konuştu.

"TÜRKİYE’NİN ÇIKARLARI AB ÜYESİ ÜLKELERİN ÇIKARLARINDAN BAĞIMSIZ DEĞİLDİR"

Konuşmasında Türkiye’nin çıkarlarının AB üyesi ülkelerin çıkarlarından bağımsız değerlendirilemeyeceğine de dikkat çeken Öneş Derici, “Türkiye ve diğer AB üyesi olmayan ülkelerin çıkarları ve AB üyesi olan ülkelerin çıkarları birbiriyle bağlantılıdır. Bu nedenle, hem NATO üyesi hem de AB'nin en önemli müttefiklerinden biri olan Türkiye; AB'nin güvenlik ve savunma politikalarının şekillendirilmesine katkıda bulunmaya her zaman devam edecektir” ifadelerini kullandı.

"AVRUPA’DAKİ GÜVENLİK TEHDİTLERİNE KARŞI ORTAKLAŞA HAREKET ETMELİYİZ"

Konuşmasında Avrupa ülkelerinin ortak güvenliğini tehdit eden tüm problemlere karşı birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Öneş Derici, “AB ülkelerinin en önemli stratejik ortaklarından biri olarak, karşımıza çıkan tüm zorluklara rağmen dayanışma içerisinde mücadele etmemiz gerektiğini vurgulamak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE AB DEĞERLERİNE BAĞLIDIR"

AB’nin ortak dış güvenlik politikalarına ilişkin oturumdaki konuşmasında, Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil ettiğini hatırlatarak, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne desteğini ve bağlılığını bir kez daha belirtmek istiyoruz" diyen Öneş Derici "Hep birlikte daha güvenli bir gelecek inşa edebiliriz” vurgusu yaptı.

"AB GÜVENLİK POLİTİKASI DEMOKRASİ DEĞERLERİNE BAĞLI KALMALIDIR"

Dış güvenlik sorunlarının çözümünde işbirliğinin önemine dikkat çeken Süreyya Öneş Derici, "Avrupa Birliği’nin ortak güvenlik politikalarının demokrasi değerlerine bağlı kalarak; cinsiyet eşitliğine, kadın haklarına, dünya barışına katkı sağlayacak şekilde ve savaşlar nedeniyle açlığa ve yoksulluğa maruz kalanlara insani yardımda bulunan Dünya Gıda Programı (WFP) gibi kuruluşların desteklenmesi gerektiğini" belirtti.