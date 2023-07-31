Avrupa Birliği'nden İsmailağa hibesine iptal!

Yayınlanma: 31.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.07.2023 - 03:24

Cumhuriyet, 20 Şubat’ta, Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği’nin “İslamofobiyle mücadele” için Avrupa Birliği’nin yürütme organı olarak bilinen Avrupa Komisyonu’nun “Erasmus+ Gençlik Programı” kapsamında 31 bin 455 Avro hibe aldığını gündeme getirdi.

Avrupa’da da tepki çeken hibe, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri tarafından AP’ye taşındı. Ayrıca İsmailağa içinde de tartışma yaşandı. “Cübbeli Ahmet” adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, “20-30 bin Avro için bu zillete katlanmak asla caiz değil. Dış devletlerden bir dernek ve vakfın yardım ve bağış kabul etmesi uygun olmaz. Zira bugün para alan yarın emir alır” dedi. Ünlü’ye yanıt veren Ustaosmanoğlu ise “Koskaca adamsın. İnsanları düşmanlığa teşvik etme” ifadelerini kullandı.

(Margaritis Schinas)

PARA GERİ İSTENDİ

AP’de de tartışılan konuya karşı aylar sonra açıklama geldi. Duruma tepki gösteren bir kişinin sorularına yanıt veren Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, komisyonun, AB fonlarından yararlananların AB değerlerine saygı göstermelerini sağlamaya önem verdiğini belirtti.

Yakın zamanda yaşanan bazı olayların, “ulusal ya da AB fonlarının yanlış ellere geçme riskini ortaya koyduğunu” belirten Schinas, “Türkiye Ulusal Ajansı, Yavuz Sultan Selim Derneği tarafından yürütülen projeyi Erasmus+ programı prosedürleri ve rehberine göre seçmiştir. Proje, Erasmus+ Gençlik katılımı faaliyetleri kapsamında gençlerin değişim, kültürel ve sivil eylemleri deneyimlemelerini sağlamak amacıyla 31 bin 455 Avro hibe aldı. Faaliyetler 31 Mayıs 2023 tarihinde sona erdi. Komisyon, bu projeye yapılan ödemeleri askıya almış ve halihazırda ödenmiş olan fonların geri alınması için prosedürleri başlatmıştır” dedi.