CHP'li Tahsin Kanbur: 'Erdoğan'ın memleketinde milletvekili çıkaracağız'

Yayınlanma: 29.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 03:00

Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize’de 6 parti olarak tek liste halinde seçime girecek. Listede ilk sırada CHP’nin adayı Tahsin Ocaklı, ikinci sırada İYİ Parti’nin adayı Köksal Toptan ve üçüncü sırada Saadet Partisi’nin adayı Mehmet Yıldız yer alıyor.

CHP Rize İl Başkanı Tahsin Kanbur, partisinin Rize’deki seçim çalışmalarını Cumhuriyet’e anlattı.

(Tahsin Kanbur)



Yaklaşık 4 yıldır Rize’de CHP’ye milletvekili kazandırmak için çalıştıklarını söyleyen Kanbur, “Yeni başlamadık. Girmediğimiz sokak, ev, tarla kalmadı. Bize bakış değişti. Teveccüh ve saygı var, bunu sokakta da görüyoruz. Kesinlikle bir milletvekili çıkartabileceğimizi söyleyebilirim” dedi. Kılıçdaroğlu’nun Rize’ye yönelik vaatlerine de değinen Kanbur, “Kaçak çayların Rize meydanında yakılacağı artık bilinen bir vaadi. Bunun yanında mevsimlik işçilerimiz var. Onları kadroya alacağız. Bu durumda yaklaşık 11 bin kadar bir arkadaşımız var. Bu vaatlerimize karşı da güzel tepkiler var” diye konuştu.

‘YÜZDE 10 ARTACAK’

Kılıçdaroğlu’nun Rize’deki oyunun bu seçimlerde yüzde 10 civarında artabileceğini de belirten Kanbur, “İYİ Parti ve Saadet Partili arkadaşlarımız da sahada. Bu ortaklık çok güzel karşılandı ve beraber çalışıyoruz. Genel Başkanı’mızın emeklilere yönelik asgari ücret kadar ikramiye sözü ve 15 bin lira yatırma sözü vardı. Bunun da seçmende karşılık bulacağına inanıyoruz” dedi.