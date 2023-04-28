Erdoğan, Adana'daki açılışa canlı bağlantı ile katıldı: Birileri varsın 'yolları mı, köprüleri mi yiyeceğiz?' desin...

Yayınlanma: 28.04.2023 - 17:58

Güncelleme: 28.04.2023 - 18:01

Geçen günlerde katıldığı canlı yayın sırasında rahatsızlanan ve o günden bu yana programlarını iptal edip istirahate çekilen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'dan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

"MİLLETİMİZ GEÇMİŞTE YAŞADIĞI GERİ KALMIŞLIKTAN BIKMIŞTI"

Erdoğan, "Biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yapmadık. Çünkü milletimiz geçmişte yaşadığı geri kalmışlık, terör, zulüm günlerinden bıkmıştı. Ülkemizin eksikliklerini tamamlarken bir yandan da birliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik" dedi.

Ekonomik krizi hatırlatan profesörlere yine isim vermeden yüklenen Erdoğan, "Birileri varsın 'yolları mı, köprüleri mi yiyeceğiz?' desin. Birileri varsın 'inşaatla kalkınma mı olur?' desin. Milletimiz hayata geçirdiğimiz her projenin onun geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor" diye konuştu.

14 MAYIS MESAJI

Konuşmasında 14 Mayıs seçimleri için mesaj veren Erdoğan, "14 Mayıs inanıyorum ki Cumhur İttifakı'nın milletimizle bütünleştiği bir zafer tarihi olacak" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Adanamızın da yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. 650 bin yeni konutla deprem bölgesi şehirlerimizi bir yıl içinde ayağa kaldıracağız. Adana için de 12 bin 492 konut ve 2438'i köy evi olmak üzere 14 bin 930 yeni yuva yapıyoruz. Şehrimizin diğer ihtiyaçlarını da ihmal etmiyoruz.

* Türkiye gibi Adanamız da büyüdükçe, geliştikçe her alanda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Transit trafiğin yükü de Adana'nın omuzlarında. Adana Çevreyolu adeta şehir içi yol haline geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de bugün bu kapsamda hizmete açıyoruz. Bu köprümüzün bünyesinde iki hatlı bir demiryolu da yer alıyor. Günde 35 bin aracın kullandığı Seyhan Barajı kret yolu üzerindeki yükü kaldırıyoruz.

* Birileri varsın 'yolları mı, köprüleri mi yiyeceğiz?' desin. Birileri varsın 'inşaatla kalkınma mı olur?' desin. Milletimiz hayata geçirdiğimiz her projenin onun geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor.

* Biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yapmadık. Çünkü milletimiz geçmişte yaşadığı geri kalmışlık, terör, zulüm günlerinden bıkmıştı. Ülkemizin eksikliklerini tamamlarken bir yandan da birliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik. Ülkemizin her şehri gibi Adana da artık etnik ve mezhebi ayrımcılıklardan uzak bir şekilde tüm vaktini ve enerjisini müreffeh geleceği için harcamak istiyor. Yaklaşık 2 milyar 340 milyon liralık bir proje olan bu proje Adana'ya ve ülkemize, vakitten ve akaryakıttan tasarruf ettirecek.

* Adana üretecek ki Türkiye üretsin, Adana güçlenecek ki Türkiye güçlensin. Biz sadece yol yapmıyoruz, tünel açmıyoruz. Aynı şekilde biz sadece okul açmıyoruz, hastane inşa etmiyoruz. Güvenliğimizi sınırlarımızın ötesinden başlatmıyoruz. Biz sadece fabrika açmıyoruz. Biz bütün bunlarla milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir büyük hamlenin, büyük şahlanışın temellerini atıyoruz. Birileri varsın inşaatla kalkınma mı olur desin. Milletimiz yaptığımız her yatırımın, onun güvenliği, geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu gayet iyi biliyor. Kendi ihtiyacımıza yetecek kadar petrolü çıkaracağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah göreceğiz.