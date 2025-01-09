CHP’li Tanrıkulu: En fazla ihtiyaç duyduğumuz mesele basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkıdır ama bunların tümü yok edilme aşamasında

Yayınlanma: 09.01.2025 - 15:50

Güncelleme: 09.01.2025 - 15:50

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nedeniyle açıklama yaptı. Tanrıkulu, 22 yıllık AK Parti iktidarı boyunca gazetecilerin birçok haklarının geri alındığına, çalışma koşulları zorlaştırıldığına, iş güvencesi ortadan kaldırıldığına ve kıdem tazminatı gibi haklarda geriye gidildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“10 Ocak Türkiye Basın Tarihi açısından önemli bir tarihe işaret ediyor. 10 Ocak 1961 yılında 212 Sayılı Basın Yasası kabul edildi. Gazetecilere çok önemli haklar tanıyan bu yasa sebebiyle 10 Ocak, Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Peki gerçek öyle mi? 212 Sayılı Yasanın getirdiği kazanımlar aynı noktada mı? Tabii ki değil. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 22 yıllık iktidarında, birçok haklar geri alındı, çalışma koşulları zorlaştırıldı, iş güvencesi ortadan kaldırıldı ve kıdem tazminatı gibi haklarda çok geriye gidildi.

"SON 6 YILDA EN AZ 366 GAZETECİ MESLEKİ FAALİYETLERİNDEN DOLAYI TUTUKLANDI''

Cezaevlerinde 30’a yakın gazeteci var ve 4 gazeteci de ev hapsinde tutuluyor. Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün hazırladığı 2024 Yılı Dünya Basın Endeksi raporunda Türkiye, 180 ülke arasında 158’inci sırada. Yine basın özgürlüğüyle ilintili bir endeks olan Hukukun Üstünlüğü Endeksi’ne göre; Türkiye 142 ülke arasında 117’nci sırada. Son 6 yıl içerisinde en az 366 gazeteci mesleki faaliyetlerinden dolayı tutuklandı. 2024 yılında Türkiye’de ifade özgürlüğü ihlali rakamlarına baktığımızda; 63 yazar ve gazetecinin mahkum edildiğini, 27 gazetecinin tutuklandığını, 126 gazetecinin gözaltına alındığını, 502 internet sitesinin de kapatıldığını biliyoruz.

Bu ortam içerisinde halkın haber alma hakkının ve basın özgürlüğünün hangi koşullar içerisinde olduğunu takdirinize sunuyorum. Özellikle bu dönem açısından en fazla ihtiyaç duyduğumuz mesele ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkıdır. Maalesef bunların tümü yok edilme aşamasına getirildi. Bunlar için mücadele etmeye devam edeceğiz. Canları pahasına, özgürlükleri pahasına haber yapmaya çalışan tüm emekçi gazetecilerin gününü bir kez daha kutluyorum."



