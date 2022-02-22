CHP'li Tanrıkulu, TBMM'de Gülistan Doku'nun ailesiyle görüştü
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi, Meclis'te Avukat ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun misafiri oldu. Doku ailesiyle görüştüğü anları sosyal medyadan paylaşan Tanrıkulu, "Zorla kaybedilme insanlığa karşı suçtur, kaybedilenlerin yakınları bakımından ağır işkence ve bitmeyen yastır" dedi.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinden beri kayıp. Gülistan'ın bulunması için yapılan tüm girişimler sonuçsuz kaldı, intihar ettiği iddiaları üzerine baraj gölünde yapılan arama kurtarma çalışmalarındaysa Gülistan'ın cesedi bulunamadı.
Son olarak Avukat ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM'de Gülistan Doku'nun ailesiyle görüştü.
O anları Twitter hesabından paylaşan Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:
"#GülistanDoku'nun ailesiyle görüştüm. Gülistan, herkesin nefesinin izlendiği Tunceli'de kaybedildi. Zorla kaybedilme insanlığa karşı suçtur, kaybedilenlerin yakınları bakımından ağır işkence ve bitmeyen yastır. Hırsız evin içindeyse kilit işe yaramaz, bu nedenle aydınlatılmıyor."
#GülistanDoku'nun ailesiyle görüştüm.— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) February 22, 2022
Gülistan, herkesin nefesinin izlendiği Tunceli'de kaybedildi.
Zorla kaybedilme insanlığa karşı suçtur, kaybedilenlerin yakınları bakımından ağır işkence ve bitmeyen yastır.
Hırsız evin içindeyse kilit işe yaramaz, bu nedenle aydınlatılmıyor. pic.twitter.com/owbYJdk3qS
NE OLMUŞTU?
Tunceli'de, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Dersim'e gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda, Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi.
Viyadük üzerinden geçen aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede, AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan arama çalışmalarına rağmen Gülistan'a ait ize rastlanılmadı ve çalışmalar sonlandırıldı.
Doku'nun bulunması için o zamandan bu yana tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Gülistan'ın anne ve babası Bedriye ve Halit Doku, Zainal Abarakov'un baş şüpheli olduğunu söyleyerek tutuklanması talebini yineliyor.
Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili başlayan soruşturmada gizlilik kararı devam ediyor.
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