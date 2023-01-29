CHP'li Tanrıkulu’ndan rapor: 227 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun hazırladığı rapora göre, aralık ayında 227 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu aralık ayına ilişkin ‘Hak İhlalleri Raporu’nu bugün açıkladı. Rapora göre; aralık ayında, 3’ü cezaevinde, 3’ü resmi ihmal sonucu olmak üzere 227 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. Aralık ayında, 86’sı cezaevinde olmak üzere 380 işkence olayı yaşandı. İşkence görenlerden 2’si çocuktu.
Aralık ayında 29 eylem ve etkinliğe kolluk güçleri müdahale etti. 7 eylem ve etkinlik yasaklandı. Eylem ve etkinliklerde 393 kişi gözaltına alındı. 73 kişi, katıldığı eylem ve etkinlik nedeniyle açılan davalarda mahkum oldu.
Aralık ayında 5 gazeteci gözaltına alındı, 2 gazeteci tutuklandı, 5 gazeteciye dava açıldı, 2 gazeteci daha önce açılan davalarında mahkum oldu, 4 gazeteci saldırıya uğradı. 44 internet haberine erişim engeli kararı verildi. Düşünce ve ifade özgürlüğünü kullandığı için 17 kişi hakkında soruşturma açıldı, 23 kişi tutuklandı, 9 kişi de hakkında açılan davalarda mahkum oldu.
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