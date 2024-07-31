CHP'li Tanrıkulu'ndan Selahattin Demirtaş'a ziyaret

Yayınlanma: 31.07.2024 - 19:21

Güncelleme: 31.07.2024 - 19:21

Ziyaretine ilişkin bilgiler veren Tanrıkulu, X hesabından paylaşım yaptı.

Demirtaş ve Mızraklı'nın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Tanrıkulu, "Sağlık durumları iyi; soran dostlara, bütün hemşehrilerimize selam ve sevgilerini ilettiler" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu şu paylaşımda bulundu:

"Selahattin Demirtaş, Türkiye’nin Kürt Meselesinin siyasi rehinesi olarak Edirne'de tutuklu olarak bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var, Büyük Dairenin mevcut delillerle tutuklanamayacağına dair kararı var ama ama buna rağmen cezaevinde tutuldu.

Elbet bir gün Türkiye’nin Kürt Meselesini cezaevleri önünden, duruşma salonlarından konuşmadığımız günler de olacak.

Herkese Edirne’den selam ve sevgiler."