CHP'li Taşcıer'den 23 Mart çağrısı: 'Anayasal düzene sahip çıkma mücadelesidir'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 108 kişinin gözaltına alınmasının ardından 23 Mart'ta yapılacak Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için çağrıda bulundu. Taşcıer, "23 Mart’ta herkesi Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanını belirlemeye çağırıyoruz." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan soruşturma kapsamında 108 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı ve siyasetçinin gözaltına alınmasının ardından tepkiler sürüyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 23 Mart'ta gerçekleşecek CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayının belirleneceği ön seçim öncesi çağrıda bulundu.
"BİZZAT İKTİDAR TARAFINDAN SUİKAST VE DARBE GİRİŞİMİDİR"
Taşcıer, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, darbe dönemlerine bile rahmet okutan bir dönemden geçiyor. Bugünden itibaren iktidar, yaptığı tutuklamalar ve soruşturmalarla yayı geri gerdi ve bugün itbari ile ok yaydan çıktı. Bu saatten sonra bizzat iktidar tarafından yapılan, Türkiye cumhuriyeti devletinin varlığına yapılmış bir suikast ve darbe girişimidir. Bu mücadele cumhuriyet mücadelesidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin var olma mücadelesidir. Anayasal düzene sahip çıkma mücadelesidir. Nasıl ki millet olarak yapılan tüm darbelere karşı çıktık, bu yapılan sivil darbeye karşısında da herkesi dik durmaya çağırıyoruz. 23 Mart’ta herkesi Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanını belirlemeye çağırıyoruz."
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte gözaltına alınanların tam listesi!
- İşte geçiş yapanların tam listesi…
- İmamoğlu'nun diploması iptal edildi!
- Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı!
- AKP'li isimden 'çözüm' önerisi!
- Vali balkona çıktı, CHP'lilere nefret kustu
- İBB'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- İstanbul'da sıkıyönetim!
- Dervişoğlu'ndan 'boykot' çağrısı
- Başsavcılık'tan ikinci 'İmamoğlu' açıklaması!