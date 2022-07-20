CHP'li Taşcıer'den Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına sert tepki: 'Yok hükmündedir'

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:12

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Anayasa'dan ve hukuk kimliğinden hızla uzaklaştığını söyledi.

AKP'li Cumurbaşkanı Erdoğan'ın kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili bugüne dek hazırlanmış en kapsamlı ve bağlayıcı uluslararası anlaşmadan keyfi olarak çekilme kararı almasının ve Danıştay'ın bu kararı iptal istemini reddetmesinin Türkiye'nin "tek adam" devletine dönüştüğünün ispatı olduğunu kaydeden Taşcıer, "Danıştay'ın verdiği bu karar, güçler ayrılığı ilkesinin, yürütmenin yanında yargı tarafından da tanımadığının açık bir delilidir" diye konuştu.

Bu kararda imzası olan hakimlerin kendi meşruiyetini oyladığını, ve bu oylama sonucunda da birer emir eri olduklarını ispat ettiklerini vurgulayan Taşcıer, şöyle konuştu:

"Bugün hem hukuk hem de demokrasi adına derin bir krizle karşı karşıyayız. Milletin seçilmiş vekillerinin kararını hükümsüz kılan, Yüce Meclisin iradesini çiğneyen böyle bir vaziyeti kabul etmek mümkün değil. Ne İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını ne de bu ferman düzenini tanıyoruz. Danıştayın bu kararı yok hükmündedir ve hukuken geçersizdir çünkü biz hukuktan ve Anayasa'dan yanayız. CHP iktidarının ilk gününde bu hukuksuzluğu ortadan kaldıracak, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız ve daha da önemlisi hükümlerini amasız, fakatsız uygulayacağız."