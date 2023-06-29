CHP'li Taşcıer'den yasa teklifi: Madımak utanç müzesi olsun

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Madımak Oteli’nin “Madımak 2 Temmuz Utanç Müzesi” yapılması için TBMM’ye yasa teklifi sundu.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 29.06.2023 - 03:00
CHP'li Taşcıer'den yasa teklifi: Madımak utanç müzesi olsun
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CHP’li Taşcıer, “Bundan 30 yıl önce Madımak Oteli’nde gerçekleşen katliam, bu toprakların gördüğü en büyük utançlardan, en karanlık günlerden birisidir. Bu ülkenin bir ellerinde sazları, bir ellerinde kitapları, dillerinde şiirleri türküleri olan 33 aydınlık yüzü güpegündüz yakılarak katledildi. Modern insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından birinin üzeri örtüldü. 30 yıl önce Madımak’ta başlayan ateş hâlâ yanıyor” dedi. 

(Gamze Taşcıer)

Madımak’ta yaşanan acıyla yüzleşilmesi gerektiğini söyleyen Taşcıer, “Madımak bir utanç müzesi olmalı. Madımak’ta yer bulacak bir utanç müzesi de bir daha böyle katliamların yaşanmaması için toplumsal hafızayı diri tutacaktır” ifadelerini kullandı. 


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