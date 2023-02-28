CHP'li Gamze Taşcıer: Tetanos aşıları ne oldu?
Aralık 2022’de bir kısım tetanos aşısı için geri çekme kararının verildiğini hatırlatan CHP'li Gamze Taşcıer, Sağlık Bakanı Bakanı Koca'ya deprem bölgesinde yeterli tetanos aşısının olup olmadığını sordu.
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, depremden etkilenen yurttaşların tetanos hastalığına karşı aşı olması gerektiğine dikkat çekti.
Geçen yılın sonunda Sağlık Bakanlığı’nın bazı tetanos aşılarını toplattığını anımsatan Taşcıer, “Daha sonra ortaya çıkan eksik tamamlandı mı bilmiyoruz. Hekimler ve meslek odaları tetanos aşısında ciddi bir sıkıntı olduğunu ifade ediyorlardı. Deprem bölgesindeki nüfus 15 milyon. Bu nüfus içerisinde enkazla temas etmeyen insan sayısı oldukça az” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya önerge veren Taşcıer, şu soruları yöneltti:
“Türkiye’nin kaç doz tetanos aşısı bulunmaktadır? Depremzedelere dönük tetanos aşısı çağrınızı karşılayabilecek kadar doz aşı bulunmakta mıdır?”
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