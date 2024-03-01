CHP’li Taşkent, Sakarya’daki doğalgaz projesinin gerçeklerini TBMM’de gözler önüne serdi: 'Proje AKP’nin reklamına dönüştü'

Yayınlanma: 01.03.2024 - 10:07

Güncelleme: 01.03.2024 - 10:30

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün Sakarya Doğalgaz Projesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP’li Taşknet, Cumhurbaşknaı Recep Tayyip Erdoğan’ın 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi açıklamasını anımsatarak, “Erdoğan, 2023’ün ilk çeyreğinde günde 10 milyon metreküplük doğalgazı milli sistemimize aktaracağını söylemişti. Oysa, bugün çıkarılan günlük doğalgaz miktarı bunun sanıyorum dörtte 1’i kadar. AKP, mega projelerin reklamlarının partisi. Devasa bütçelerle küçük faydalar yaratmanın ama bunu çok büyük bir şeyler yaratmış gibi sunmanın bir numaralı adresi. Kepçeyle alıp kaşıkla vermenin, yurttaşın vergisiyle hazırladığı bir tabak yemeği kazanla pişirmiş gibi satmanın en doğru ismi” dedi.

"SEÇİM MALZEMESİ"

Sakarya’daki doğalgaz projesinde de benzer durumun yaşandığını belirten Taşkent, “İktidar ve ortakları için Sakarya Doğalgaz Projesi bir seçim malzemesidir. Mesela, son seçimlerde Erdoğan ‘İlk doğalgaz faturaları devlet tarafından ödenecek’ denilmişti. Burada iki trajikomik durum var. Birincisi, zaten bahar aylarında yanmayan kaloriferlerin faturasını devlet ödeyerek büyük bir yardım yapmıştı. İkincisi ve en önemli olanı ise devlet tarafından ödeneceği söylenen doğalgazın Karadeniz gazı olduğu iddiası doğru da değildi. Yerli ve millî iktidarımız ‘Karadeniz gazımız hayırlı olsun’ derken, yerli ve millî gazımız değil, satılan ithal gazdı. Peki, nedir bu yerli doğalgaz? En kısa hâliyle, Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi açıklarında keşfedilen doğalgazı tüketicilerin kullanımına sunmayı amaçlayan, enerjide dışa bağımlı olan ülkemiz için önemli bir proje. Fakat Ocak 2024 verilerine baktığımızda günlük 10 milyon metreküp olacağını söylediğimiz gazın sadece çeyreği üretilmiş. Ama reklamlarınıza bakarsak dünyada doğalgaz rezervlerinden 1’inci sıraya yükseldiğimiz sanılabilir. Yüksek maliyetlerle beklenenin ancak çeyreğini ürettiğiniz doğalgazla yurttaşı tehdit ediyorsunuz. Bu ülkeye bir şey yapılacaksa önce bu zihniyetten kurtulmak gerekir. Doğalgaz sürecinde reklamları ve tehditleri bırakıp üretime ve kamu yararına odaklanmalıyız” diye konuştu.