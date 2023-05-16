CHP’li Tezcan’dan yurt dışı sandık açıklaması: Kasıt var!

Yayınlanma: 16.05.2023 - 14:25

Güncelleme: 16.05.2023 - 14:25

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) aldığı kararla, bazı ülkelerde sandık sayısını artırırken bazı ülkelerde oy kullanma süresinin kısaltılmasını eleştirdi.

“2 GÜNE İNDİRİLMESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Tezcan, konuya ilişkin, “Yüksek Seçim Kurulu; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve Avustralya’da 2’nci tur oylama süresini 2 güne indirmiş. Bu konuda çok ciddi haklı tepkiler var, vatandaştan, seçmenden. Bizim arzumuz katılımı yükseltmek, seçmenin en yüksek derecede katılımını sağlamak, oy kullanma imkanını artırmak olmalıdır. Bu kararın anlaşılabilmesi mümkün değil" diye konuştu.

"Birincisi Yüksek Seçim Kurulu ilk defa takvimi yayınladığında 2’nci turda oylamaların tarihlerini belirlemişti" diye devam eden Bülent Tezcan, "Bu tarih 20 Mayıs’ta başlayacak 24 Mayıs’ta da bitecekti. Seçim takvimine de bu böyle işlendi. Daha sonra bununla yetinmedi 16 Nisan 2023 tarihinde 142 sayılı Yüksek Seçim Kurulu kararını yayınladı. İkinci kez burada da Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve Avustralya’da dahil olmak üzere yurt dışında oy kullanma sürelerini düzenledi. Orada da 20 Mayıs, 24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanılacağını belirtti. Buna rağmen dün akşam alel acele buralarda oy kullanma süresini 2 güne indirilmesi kabul edilebilir değil ve ciddi şüpheler yaratan bir uygulama. Buna itiraz ediyoruz. Yüksek Seçim Kurulu nezdinde de itiraz ettik. Bunu takip edeceğiz, bugün itiraz dilekçemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 80’LERE VARAN ORANDA KILIÇDAROĞLU OYLARI VAR”

Yurttaşların oy kullanmak için 350-400 kilometre yol yaptığını anlatan CHP'li Tecan, "3,5-4 saat sıra bekliyorlar, oy kullanıyorlar. Yüksek Seçim Kurulu’nun planlamasına göre seçmenlerin, oradaki seçmen sayısına baktığımızda o tarihler arasında oylarını kullanabilmeleri fiziken mümkün değil. Otursalar, ellerine kağıdı, kalemi alsalar matematik hesabı yapsalar öyle bir oy kullanma imkanı yok. Bu demektir ki; biz oralarda seçmenin oy kullanmasını istemiyoruz demektir. Niye istemiyorlar acaba diye merak ettiğimizde sandık sonuçlarına baktığımızda görüyoruz. Buraların tamamında yüzde 70, yüzde 80’lere varan oranda Kemal Kılıçdaroğlu oyları var" dedi.

“KARARDAN DÖNÜLMELİ”

Sandık sayısının artmasının iyi olduğunu aktaran Bülent Tezcan, "Buna karşın aynı kararda dün akşam Yüksek Seçim Kurulu dönüp Belçika’da ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde sandık sayısını artırdı. Buna itirazımız yok. Sandık sayısı artması seçmenin daha fazla oy kullanma hakkını kullanabilmesini güvence altına almak için yapılan bir uygulama. Ama oralarda Erdoğan’ın önde çıktığı sandıklarda sandık sayısını artırırken; Kemal Kılıçdaroğlu’nun önde çıktığı sandıklarda oy kullanma gün sayısını azaltmak ya kasıttır ya iş bilmemektir. Ben bu işin arkasında iş bilmemek olduğunu düşünmüyorum ciddi bir kasıt vardır ve mutlaka bu karardan dönülmesi gerekir" şeklinde konuştu.

“İTİRAZIMIZI YAPTIK TAKİP EDİYORUZ”

Seçim güvenliğinin Dışişleri Bakanlığı'na bırakılmasının kabul edilmez olduğunu aktaran Tezcan, "Bu 4 ülkede 16 Nisan tarihli kararda olduğu gibi ya da ilk seçim takviminin açıklandığı kararda olduğu gibi 20 Mayıs- 24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanmasının sağlanması gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı’nın bahaneleri Yüksek Seçim Kurulu’nun kararının gerekçesi olamaz. Dışişleri Bakanı cumhurbaşkanının atadığı bir memurdur. Dışişleri Bakanlığı yargı organı değildir. Anayasa seçimlerin yargı gözetim ve denetimi altında yapılacağını söyler. Yüksek Seçim Kurulu da bu görevi yapmak üzere kurulmuş bir anayasal kurumdur. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı seçimleri yönetemez. Böyle bir karar seçimi Dışişleri Bakanlığı’na emanet etmek demektir. Buna itirazımızı yaptık takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.