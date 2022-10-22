CHP'li Torun AKP'li Kabaktepe’nin 'Halk Ekmek Fabrikası' iddiasına böyle tepki gösterdi: 'Şovdan başka bir şey değil'

22 Ekim 2022 Cumartesi, 16:17

CHP’nin Sivas’ta düzenlediği “Belediye Başkanları Çalıştayı” sürüyor. Çalıştay sırasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun; AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Karatepe’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin halk ekmek fabrikasında ekmek üretilmediği iddiasıyla yaptığı açıklamayı ve daha sonra İstanbul Halk Ekmek AŞ (İHE) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama’nın davetini reddetmesini değerlendirdi.

Torun, şunları söyledi:

“Şov. Şovdan başka bir şey değil. Artık çaresizler, söyleyecek hiçbir şeyleri yok. Gelip şov yapıyorlar. Madem öyle bir iddiası var. Oradaki yönetim kurulu başkan yardımcımız davet etti. ‘Buyurun, sizi içeri davet edelim görün. İçeride nasıl bir faaliyet içerisindeler’. Niye gitmedi, gitseydi içeride de deseydi ‘Bakın ben söyledim, haklı çıktım. Şu anda içeride ekmek üretilmiyor’ deseydi ya. Öyle kapıdan gelip, şov yapıp gitmek. Hakikaten üzülüyorum durumlarına. Öyle çaresizler ki artık. Yani sinirden, ‘Acaba biz bu belediyelere nasıl zarar verebiliriz? Bunları algı operasyonlarıyla bir şekilde çalıştırmayız’ Onun çabası içindeler. Neden içeri girmedi. İddiam yerine geldi, bakın; deseydi. Diyemez, orada faaliyet var. Hazımsızlık.”

"SANSÜR YASASINI" HATIRLATTI

Torun, AKP ve MHP’nin çıkardığı “sansür yasasını” hatırlatarak, “Merak ediyorum, bu yasayı çıkaranlar şimdi kendi İstanbul İl Başkanı konusunda ne yapacaklar? O da yalan beyanda bulundu. Halkı yanılttı. Halka yalan söyledi. Şimdi çok merak ediyorum ne yapacaklar? Acaba kendi il başkanları ile ilgili de bir değerlendirme yapacaklar mı?” dedi.

Torun, CHP’li belediyelerin yoksullukla mücadele için olağanüstü çaba gösterdiğini kaydederek, şunları söyledi:

“Eğer belediyelerimizin olduğu yerde yoksulluk konuşulmuyorsa bu da belediyelerimizin sayesindedir. Bize soruyorlar, ‘Mega projeniz nedir?’ İnsanın günlük yaşamını iyileştirmeden, onun çocuğunun yatağa aç girmemesinden ve en temel ihtiyaçlarını karşılamasından daha büyük bir proje olabilir mi? Sizin dediğiniz projeler devasa binalar mı? Büyük proje dediğiniz büyük bütçeli yatırımlar mı?

Bu da büyük bütçeli yatırım. Ama direk insana dokunan ve direk insanın sorunlarını çözen bir çözüm. Şu anda belediyelerimiz, özellikle kışa girdiğimiz bu süreçte de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sorunlarını çözebilmek için yoğun bir çaba içerisindeler, çözüm üretiyorlar. Gerçekten bugün vatandaşlarımız derin ekonomik buhran içindeyken, bazı sorunları çözülebiliyorsa bu da belediye başkanlarımızın sayesinde.”