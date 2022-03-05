CHP'li Torun uyardı: UNESCO listesindeki Safranbolu’da yapılaşma tehdidi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'daki doğal sit alanlarının yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu’daki doğal sit alanlarının yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın doğal sit alanlarının derecesini düşürerek imar planı hazırladığını belirten Torun, “Plan hayata geçerse doğal alanlar ranta açılacak. İstanbul’a ihaneti yıllar sonra itiraf edenleri uyarıyoruz: İstanbul’a ihanet ettiniz. Safranbolu’ya ihanetten vazgeçin. Dünya mirası ilçemizden rant elinizi çekin” dedi.
"YAPILAŞMA TEHDİDİ İLE KARŞI KARŞIYA"
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, yaptığı yazılı açıklamada; Safranbolu’nun yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya kaldığını belirtti.
Doğal sit alanlarını imara açma girişiminin 2010 yılında iptal edildiğini ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeni imar planı hazırladığını belirten Torun, “İmar planı kapsamında; tarihi Gümüş Tümülüs’ün etrafı ‘rekreasyon’ alanı olarak ilan ediliyor. Bazı bölgeler, ‘ticari alan’ bazı bölgeler ise ‘konut alanı’ olarak belirleniyor. Özellikle ticari alan ilan edilen yerlerde alışveriş merkezlerinin yapılmasına dahi imkân tanınıyor” ifadelerini kullandı.
İmar planının hayata geçmesi halinde 1994’te UNESCO Dünya Miras Alanı ilan edilen Safranbolu’nun doğal alanlarının açıkça ranta açılacağını belirten Torun, “Gözümüz gibi korumamız gereken doğal alanları yapılaşmaya açmak, hem Safranbolu’ya hem de çocuklarımızın geleceğine kötülük yapmaktır” değerlendirmesini yaptı.
Torun, “İstanbul’a ihaneti yıllar sonra itiraf edenleri uyarıyoruz: Safranbolu’ya ihanet etmeyin. Safranbolu’nun doğasına, tarihine ve turizmine bir hançer gibi saplanacak bu imar planından vazgeçin. Dünya mirası ilçemizden rant elinizi çekin. Vicdan sahibi bürokratlara da sesleniyoruz: İktidarın yeni bir ihanetine ortak olmayın” çağrısı yaptı.
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