CHP'li Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a çok sert ekonomik kriz tepkisi: 'Ayıpladığın bataklıkta boğulursun'

03 Haziran 2022 Cuma, 17:50

Kriz dönemlerinin rekorlarını kıran yüksek enflasyon ile zamlar karşısında düşen alım gücü, ekonominin durgunluğa girme riski de büyüyor. Fahiş fiyatta artan kiralardan birçok gider kalemi de yurttaşların belini büküyor.

Son olarak akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasından önce, hesapladığı mayıs enflasyonunu duyurdu. ENAG hesaplamasına göre enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 5.46 yıllık bazda yüzde 160.7 artış kaydetti.

ENAG tarafından yapılan açıklamada, “ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %5.46 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %160.76 olarak gerçekleşti” denildi.

ÖZKAN: AYIPLADIĞIN BATAKLIKTA BOĞULURSUN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde, TBMM'deki 2009 Mali Yılı Bütçe konuşmasından bir kesit paylaştı.

Özkan, "Erdoğan bugünleri anlatıyor. Allah insanı böyle sınıyor. Ayıpladığın bataklıkta boğulursun. Seni gidi ekonomist seni!" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN BUGÜNLERİ ANLATIYOR



Allah insanı böyle sınıyor. Ayıpladığın bataklıkta boğulursun. Seni gidi ekonomist seni!

"Devalüasyon piyasaya kara bulut gibi çöktü. Fiyat artışları önlenemiyor. Yağa sabuna ve deriye zam geldi."



pic.twitter.com/zaO7lcb1ex — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) June 3, 2022

Videoda Erdoğan, AKP iktidarından önceki hükümetlerin ortaya koyduğu ekonomik tabloyu eleştiriyor ve şu ifadeleri kullanıyor: