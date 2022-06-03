CHP'li Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a çok sert ekonomik kriz tepkisi: 'Ayıpladığın bataklıkta boğulursun'
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2008 yılında, önceki dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntıyı eleştirip kendi icraatlarını övdüğü sözlerini hatırlatarak "Allah insanı böyle sınıyor. Ayıpladığın bataklıkta boğulursun. Seni gidi ekonomist seni!" ifadelerini kullandı.
Kriz dönemlerinin rekorlarını kıran yüksek enflasyon ile zamlar karşısında düşen alım gücü, ekonominin durgunluğa girme riski de büyüyor. Fahiş fiyatta artan kiralardan birçok gider kalemi de yurttaşların belini büküyor.
Son olarak akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasından önce, hesapladığı mayıs enflasyonunu duyurdu. ENAG hesaplamasına göre enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 5.46 yıllık bazda yüzde 160.7 artış kaydetti.
ENAG tarafından yapılan açıklamada, “ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %5.46 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %160.76 olarak gerçekleşti” denildi.
ÖZKAN: AYIPLADIĞIN BATAKLIKTA BOĞULURSUN
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde, TBMM'deki 2009 Mali Yılı Bütçe konuşmasından bir kesit paylaştı.
Özkan, "Erdoğan bugünleri anlatıyor. Allah insanı böyle sınıyor. Ayıpladığın bataklıkta boğulursun. Seni gidi ekonomist seni!" ifadelerine yer verdi.
ERDOĞAN BUGÜNLERİ ANLATIYOR— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) June 3, 2022
Allah insanı böyle sınıyor. Ayıpladığın bataklıkta boğulursun. Seni gidi ekonomist seni!
"Devalüasyon piyasaya kara bulut gibi çöktü. Fiyat artışları önlenemiyor. Yağa sabuna ve deriye zam geldi."
pic.twitter.com/zaO7lcb1ex
Videoda Erdoğan, AKP iktidarından önceki hükümetlerin ortaya koyduğu ekonomik tabloyu eleştiriyor ve şu ifadeleri kullanıyor:
- Buyurun devalüasyon, piyasaya kara bulut gibi çöktü. Fiyat artışları önlenemiyor. Dün de sabun, zeytin yağı, deri ve kösele fiyatlarına zam geldi.
- Bitmedi, akaryakıt zammı yürürlüğe girdi. Şeker satışları dün durduruldu. Var mı böyle bir şey?
- Bitmedi, 5 litre benzin 500 lira. Akaryakıt darlığı yüzünden cinayet işlenmeye başlandı, Kırıkhan'da da benzin kuyruğunda bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
- Kişi başına düşen gayrı safi yurtiçi hasıla, Avrupa Birliği tanımlı 2002'de 3 bin 517, 2007'de 9 bin 305. Bu yıl sonu itibariyle 10 bin doları geçiyor bunun da müjdesini veriyorum.
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